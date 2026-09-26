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Mită de 450.000 de euro pentru un proiect de stocare a energiei, la Gheorgheni. Directorul unei companii din Slovenia și complicele său român au fost arestați sâmbătă seară. Gândul a aflat cine sunt persoanele implicate în dosarul DNA și publică toate detaliile afacerii

Catalin Lupasteanu
Mită de 450.000 de euro pentru un proiect de stocare a energiei, la Gheorgheni. Directorul unei companii din Slovenia și complicele său român au fost arestați sâmbătă seară. Gândul a aflat cine sunt persoanele implicate în dosarul DNA și publică toate detaliile afacerii
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Un sloven și un român au fost arestați, sâmbătă seară, într-un dosar de corupție care vizează un proiect de stocare a energiei, la Gheorgheni. Potrivit datelor aflate în dosarul de la Tribunalul București, studiate de Gândul, cele două persoane arestate preventiv pentru 30 de zile, pentru o mită de 450.000 de euro, sunt slovenul Gregor Hudohmet, CEO Gen-I Sonce, și presupusul său complice român Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy SRL. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) îl acuză pe slovenul Gregor Hudohmet că ar fi pretins suma de 450.000 de euro pentru un contract privind construirea unuia dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din țară.

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Cum a fost cerută mita pentru sistemul de la Gheorgheni

Banii ar fi fost ceruți pentru un contract încheiat cu doar câteva săptămâni în urmă, care vizează construirea unui sistem masiv de stocare a energiei electrice cu o capacitate de 55 MW / 220 MWh la Gheorgheni.

Gregor Hudohmet

Potrivit datelor din dosar studiate de Gândul, Gregor Hudohmet, în calitate de administrator al firmei Energy 8 Gheorgheni SRL, ajutat fiind de directorul executiv al Waldevar Energy SRL, Cristian Theodor Dragomir, a cerut suma de 450.000 de euro de la Arhire Leon Ion, administratorul Waldevar Energy SRL.

Cristian Theodor Dragomir

Această sumă ar fi reprezentat 2% din valoarea totală a contractului de construcție pentru centrul de stocare a energiei de la Gheorgheni. Suma trebuia să ajungă în contul unei a treia firme, numite SC Smart Green Design SRL, care e reprezentată de Adrian Frătean, printr-un contract de consultanță.

Mai precis, Gregor Hudohmet ar fi cerut ca plata sumei solicitate de el, în cuantum de 450.000 euro la care se adaugă şi TVA, să fie realizată de către WALDEVAR ENERGY SRL către SC SMART GREEN DESIGN SRL, în baza unui contract „de recomandare (referral) cu comision de succes”, ce figurează încheiat la 24 august 2026, potrivit datelor de la dosar.

Arestați preventiv pentru 30 de zile

În urma probatoriului administrat de DNA, cei doi suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, care a admis propunerea anchetatorilor și a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele amândurora.

Până în acest moment, reprezentanții companiei românești implicate în proiectul energetic au transmis că vor emite un punct de vedere oficial abia după ce vor avea acces la toate detaliile referitoare la acest scandal de corupție. Proiectul vizat de anchetă a fost descris anterior de partea slovenă drept cel mai mare și mai important dezvoltat de grupul GEN-I.

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