Alina Maria Scafaru, avocată din orașul Negrești și fosta iubită a interlopului Florin Rotariu („Cap de porc”), își reia oficial activitatea profesională. Ea a executat o pedeapsă cu închisoarea și a împărțit perioada de detenție la Penitenciarul Târgșor cu Elena Udrea. Baroul Vaslui a aprobat reînscrierea acesteia pe tabloul avocaților definitivi începând cu 1 octombrie, informează publicația locală Vremea Nouă.

Suspendarea și decizia de reprimire în Barou

Alina Scafaru a solicitat autosuspendarea din Baroul Vaslui pe 20 septembrie 2024, la o zi după pronunțarea sentinței definitive, odată cu momentul încarcerării sale. După ce a executat aproximativ un an și șase luni din pedeapsă și a fost eliberată, avocata a depus, în luna mai 2026, o cerere oficială pentru ridicarea suspendării.

Consiliul Baroului Vaslui a analizat solicitarea și a emis decizia de reînscriere a sa pe tabloul avocaților definitivi, act care va produce efecte juridice începând cu data de 1 octombrie.

Într-o declarație, avocata a subliniat că faptele pentru care a fost condamnată au fost comise strict în afara exercitării profesiei sale și și-a exprimat intenția de a-și continua cariera juridică. „Am respectat statutul profesional al avocatului. Toate faptele comise le-am făcut în afara profesiei mele. Acum chiar vreau să dovedesc că profesional sunt un avocat bun”, a conchis Alina Scafaru, conform Vremea Nouă.

Colegă de detenție cu Elena Udrea la Penitenciarul Târgșor

În timpul perioadei de încarcerare la Penitenciarul de Femei Târgșor, avocata din județul Vaslui a interacționat direct cu Elena Udrea. Potrivit declarațiilor acordate publicației Vremea Nouă, cele două au colaborat în cadrul activităților derulate în penitenciar.

„În fiecare marți, câte două ore, lucram împreună cu Elena Udrea la revista închisorii. Grație ei, viața mamelor din penitenciarul de femei de la Târgșor s-a îmbunătățit. Au avut acces la camera unde-și puteau vedea copiii”, a relatat Alina Scafaru. Aceasta a menționat, de asemenea, implicarea fostului ministru în programele de alfabetizare a unor deținute, unde le-a predat noțiuni de bază pentru a învăța să scrie și să citească.

Condamnările penale și executarea pedepsei

Istoricul problemelor cu legea ale Alinei Scafaru a început în anul 2015, când a primit o condamnare de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mită și introducerea ilicită de telefoane mobile într-un penitenciar, scrie ziarul Vremea Nouă.

Ulterior, în anul 2018, avocata a fost implicată într-un accident rutier. Aceasta a acroșat cu oglinda retrovizoare un pieton aflat sub influența alcoolului, care se deplasa pe mijlocul străzii. Deși victima a supraviețuit, avocata și-a continuat drumul aproximativ 15 kilometri înainte de a se întoarce la locul faptei, unde ajunseseră deja echipajele de Poliție și ambulanța.

În urma acestui incident, a fost trimisă în judecată pentru părăsirea locului accidentului. După un proces judiciar care a durat patru ani, instanțele de judecată (Curtea de Apel Iași și, ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție) au condamnat-o definitiv la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Avocata și-a ispășit pedeapsa în penitenciarele din Bacău și Târgșor.