Prima pagină » Actualitate » Fosta colegă de detenție a Elenei Udrea de la Târgșor revine în avocatură. Iubita interlopului „Cap de porc” a fost reprimită în Baroul Vaslui

Fosta colegă de detenție a Elenei Udrea de la Târgșor revine în avocatură. Iubita interlopului „Cap de porc” a fost reprimită în Baroul Vaslui

Fosta colegă de detenție a Elenei Udrea de la Târgșor revine în avocatură. Iubita interlopului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alina Maria Scafaru, avocată din orașul Negrești și fosta iubită a interlopului Florin Rotariu („Cap de porc”), își reia oficial activitatea profesională. Ea a executat o pedeapsă cu închisoarea și a împărțit perioada de detenție la Penitenciarul Târgșor cu Elena Udrea. Baroul Vaslui a aprobat reînscrierea acesteia pe tabloul avocaților definitivi începând cu 1 octombrie, informează publicația locală Vremea Nouă.

Suspendarea și decizia de reprimire în Barou

Alina Scafaru a solicitat autosuspendarea din Baroul Vaslui pe 20 septembrie 2024, la o zi după pronunțarea sentinței definitive, odată cu momentul încarcerării sale. După ce a executat aproximativ un an și șase luni din pedeapsă și a fost eliberată, avocata a depus, în luna mai 2026, o cerere oficială pentru ridicarea suspendării.

Consiliul Baroului Vaslui a analizat solicitarea și a emis decizia de reînscriere a sa pe tabloul avocaților definitivi, act care va produce efecte juridice începând cu data de 1 octombrie.

Într-o declarație, avocata a subliniat că faptele pentru care a fost condamnată au fost comise strict în afara exercitării profesiei sale și și-a exprimat intenția de a-și continua cariera juridică. „Am respectat statutul profesional al avocatului. Toate faptele comise le-am făcut în afara profesiei mele. Acum chiar vreau să dovedesc că profesional sunt un avocat bun”, a conchis Alina Scafaru, conform Vremea Nouă.

Colegă de detenție cu Elena Udrea la Penitenciarul Târgșor

În timpul perioadei de încarcerare la Penitenciarul de Femei Târgșor, avocata din județul Vaslui a interacționat direct cu Elena Udrea. Potrivit declarațiilor acordate publicației Vremea Nouă, cele două au colaborat în cadrul activităților derulate în penitenciar.

„În fiecare marți, câte două ore, lucram împreună cu Elena Udrea la revista închisorii. Grație ei, viața mamelor din penitenciarul de femei de la Târgșor s-a îmbunătățit. Au avut acces la camera unde-și puteau vedea copiii”, a relatat Alina Scafaru. Aceasta a menționat, de asemenea, implicarea fostului ministru în programele de alfabetizare a unor deținute, unde le-a predat noțiuni de bază pentru a învăța să scrie și să citească.

Condamnările penale și executarea pedepsei

Istoricul problemelor cu legea ale Alinei Scafaru a început în anul 2015, când a primit o condamnare de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mită și introducerea ilicită de telefoane mobile într-un penitenciar, scrie ziarul Vremea Nouă.

Ulterior, în anul 2018, avocata a fost implicată într-un accident rutier. Aceasta a acroșat cu oglinda retrovizoare un pieton aflat sub influența alcoolului, care se deplasa pe mijlocul străzii. Deși victima a supraviețuit, avocata și-a continuat drumul aproximativ 15 kilometri înainte de a se întoarce la locul faptei, unde ajunseseră deja echipajele de Poliție și ambulanța.

În urma acestui incident, a fost trimisă în judecată pentru părăsirea locului accidentului. După un proces judiciar care a durat patru ani, instanțele de judecată (Curtea de Apel Iași și, ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție) au condamnat-o definitiv la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Avocata și-a ispășit pedeapsa în penitenciarele din Bacău și Târgșor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
20:39
Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
ACCIDENT Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar altor două li s-a făcut rău la aflarea veștii. Elicopter SMURD, trimis la locul accidentului
19:01
Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar altor două li s-a făcut rău la aflarea veștii. Elicopter SMURD, trimis la locul accidentului
INFRASTRUCTURĂ Centura Comarnic va fi inaugurată săptămâna viitoare, după amânări repetate
18:44
Centura Comarnic va fi inaugurată săptămâna viitoare, după amânări repetate
AVERTISMENT Focar de hepatită A la o școală din Iași: patru copii, confirmați cu boala. Ce spune medicul Ciuhodaru
17:57
Focar de hepatită A la o școală din Iași: patru copii, confirmați cu boala. Ce spune medicul Ciuhodaru
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
17:48
Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
NEWS ALERT Aterizare de urgență pe Otopeni. Cursa Cluj-Antalya, cu 170 de pasageri la bord, ar fi lovit o pasăre. Precizările purtătorului de cuvânt al Companiei Aeroporturi București pentru Gândul
16:23
Aterizare de urgență pe Otopeni. Cursa Cluj-Antalya, cu 170 de pasageri la bord, ar fi lovit o pasăre. Precizările purtătorului de cuvânt al Companiei Aeroporturi București pentru Gândul
Mediafax
Băsescu, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Adevarul
De ce ne convine să credem că America a dat jos Guvernul Bolojan - analiza unui politolog
Mediafax
„Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici”. Magyar, ATACAT în timpul unui meeting
Click
Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"
Digi24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Ce se întâmplă doctore
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Au fost celebre și bine plătite. Cum au dispărut marile artiste ale secolului al XVII-lea din istoria artei
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?!
Mediafax Spania
OUĂLE SE SCUMPESC! Prețul lor explodează dintr-un motiv neașteptat!

Cele mai noi

Trimite acest link pe