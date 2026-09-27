Comunitatea românească din Marea Britanie ar fi terorizată de o grupare deosebit de violentă, condusă de mai mulți lideri interlopi din București, care ar fi pus pe picioare o adevărată mafie. Cele mai multe dintre victime se tem să vorbească, mai ales că fac parte, la rândul lor, din mediile infracționale.

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Cu toate că nu mai face parte din Uniunea Europeană, Marea Britanie este, în continuare, una dintre destinațiile preferate pentru românii care vor să muncească în străinătate sau vor să părăsească țara cu totul.

Odată cu oamenii dornici să-și câștige traiul în mod cinstit, au plecat și o mulțime de proxeneți, hoți, tâlhari și alte categorii de răufăcători care au căutat să-și găsească un loc pe străzile din Regatul Unit.

Modul de operare

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că la Londra s-ar fi cristalizat o adevărată mafie românească, condusă de mai mulți lideri interlopi veniți de la București. Printre aceștia s-ar număra Puiu Zăvoianu și Florin Avram, zis Kani Spoitoru.

Oamenii celor doi ar teroriza mediul de afaceri românesc, pentru a-i determina pe patroni să le plătească, din diferite motive, sume importante de bani, însă ar controla, prin violență, și restul răufăcătorilor români, în special pe cei care se ocupă de contrabandă.

În acest sens, autoritățile ar avea cunoștință de mai multe jafuri care ar fi avut loc în orașul Manchester, dar care nu s-au soldat niciodată cu plângeri penale, în condițiile în care mărfurile luate de tâlhari erau, oricum, fără documente de proveniență.

Tzancă Uraganu, bătut de Kany Spoitoru

Victimele ar fi fost înconjurate de grupuri formate din cel puțin 20 de bărbați cunoscuți în mediile violente, iar bunurile ar fi fost cedate fără ca păgubiții să opună rezistență.

Kany Spoitoru a devenit cunoscut publicului din țară după ce, în noiembrie 2019, l-a bătut pe manelistul Tzancă Uraganu, în timp ce cânta la o petrecere.

În urma incidentului și a plângerii depuse de interpretul de muzică lăutărească, Kany Spoitoru a fost reținut și mai apoi arestat preventiv.