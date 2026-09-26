Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu spune ce o recomandă pentru Ministerul Sănătății: „Știu că nu există miracole”

Oana Gheorghiu spune ce o recomandă pentru Ministerul Sănătății: „Știu că nu există miracole”

Oana Gheorghiu spune ce o recomandă pentru Ministerul Sănătății:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oana Gheorghiu, propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Sănătății, își explică într-o postare pe Facebook motivele pentru care a acceptat să intre în viitorul Guvern. Gheorghiu își prezintă experiența de 15 ani în societatea civilă și implicarea în proiecte pentru spitalele publice drept principalele argumente pentru preluarea portofoliului.

Gheorghiu spune că experiența sa în sistemul sanitar nu vine din zona politică sau administrativă, ci din contactul direct cu pacienții, familiile acestora și personalul medical.

„Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate le-am învățat pe holurile spitalelor”

Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate din România nu le-am învățat din studii, rapoarte sau din programe de guvernare.

Le-am învățat pe holurile spitalelor.

Le-am învățat de la mamele care dormeau lângă patul copilului lor, ghemuite pe un scaun, căutând cu disperare soluții și rugându-se pentru un miracol.

Le-am învățat de la miile de pacienți care așteptau, uneori prea mult, un diagnostic, un tratament și șansa de a se face bine.

Le-am învățat de la medicii care rămâneau mult după încheierea programului și de la asistentele care țineau în picioare o secție întreagă, cu doar jumătate din personalul necesar”, a scris Oana Gheorghiu.

Peste 30 de proiecte în spitalele publice

Gheorghiu își prezintă apoi activitatea din societatea civilă și afirmă că în ultimii 15 ani a fost implicată, alături de colegele sale, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice.

În cei 15 ani dedicați societății civile, am fost implicată, alături de colegele mele, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice.

Împreună cu peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii care au donat, am construit un spital de 12.000 de metri pătrați, în care peste 3.500 de copii au fost tratați încă din primul an.

Am amenajat camere sterile care au triplat capacitatea de transplant a României, am refăcut secții de oncologie pediatrică și am ridicat spitale modulare de terapie intensivă când pandemia nu mai lăsa loc de așteptare”, a transmis Gheorghiu.

Gheorghiu enumeră proiectele în care a fost implicată și le folosește pentru a explica de ce consideră că experiența sa din societatea civilă este relevantă pentru funcția de ministru al Sănătății.

De ce a acceptat propunerea lui Siegfried Mureșan

Gheorghiu spune că intrarea în politică nu a fost o decizie luată pentru obținerea unei funcții, susținând că viața sa era „mult mai liniștită” înainte de acest pas.

Acesta este contextul în care am acceptat propunerea de a face parte din cabinetul condus de Siegfried Mureșan.

Nu pentru o funcție vremelnică și nici din ambiție personală. Viața mea era, de altfel, mult mai liniștită înainte să intru în politică.

Am acceptat pentru că știu că nu există miracolele și, într-o țară normală la cap, viața unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de un miracol”, a scris Oana Gheorghiu.

Ce spune Gheorghiu că trebuie schimbat în sănătate

În postare, Oana Gheorghiu enumeră și câteva dintre obiectivele pe care le leagă de mandatul de ministru al Sănătății. Ea vorbește despre infrastructura spitalicească, personalul medical și poziționarea pacientului în centrul deciziilor.

Dacă vrem spitale moderne și curate, atunci trebuie să le construim și să le administrăm corect.

Dacă vrem medici, asistente, infirmiere și brancardieri bine pregătiți, atunci trebuie să-i respectăm pe măsura muncii și a responsabilității lor.

Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii”, a transmis aceasta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei. Ce i-au strigat localnicii
19:07
Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei. Ce i-au strigat localnicii
ATAC Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al Justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse
18:24
Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al Justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse
VIDEO După autostrăzi și tuneluri, Miruță se laudă și cu un spital militar
18:03
După autostrăzi și tuneluri, Miruță se laudă și cu un spital militar
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
17:48
Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
REACȚIE AUR publică lista celor 10 probleme fundamentale ale programului de guvernare lansat de Siegfried Mureșan. Partidul vine și cu soluții
17:44
AUR publică lista celor 10 probleme fundamentale ale programului de guvernare lansat de Siegfried Mureșan. Partidul vine și cu soluții
FLASH NEWS Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, deși nu are încă voturile pentru învestitură. Câte îi lipsesc
17:21
Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, deși nu are încă voturile pentru învestitură. Câte îi lipsesc
Mediafax
Băsescu, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Adevarul
De ce ne convine să credem că America a dat jos Guvernul Bolojan - analiza unui politolog
Mediafax
„Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici”. Magyar, ATACAT în timpul unui meeting
Click
Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"
Digi24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Ce se întâmplă doctore
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Au fost celebre și bine plătite. Cum au dispărut marile artiste ale secolului al XVII-lea din istoria artei
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?!
Mediafax Spania
OUĂLE SE SCUMPESC! Prețul lor explodează dintr-un motiv neașteptat!
FLASH NEWS Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
20:39
Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
FOTO Trump își pune numele pe Strâmtoarea Ormuz. Harta publicată de președintele SUA pe Truth Social
20:03
Trump își pune numele pe Strâmtoarea Ormuz. Harta publicată de președintele SUA pe Truth Social
FLASH NEWS Fosta colegă de detenție a Elenei Udrea de la Târgșor revine în avocatură. Iubita interlopului „Cap de porc” a fost reprimită în Baroul Vaslui
19:48
Fosta colegă de detenție a Elenei Udrea de la Târgșor revine în avocatură. Iubita interlopului „Cap de porc” a fost reprimită în Baroul Vaslui
VIDEO Parisul s-a umplut pentru Papa Leon al XIV-lea. 700.000 de oameni au participat la slujba din Place de la Concorde
19:28
Parisul s-a umplut pentru Papa Leon al XIV-lea. 700.000 de oameni au participat la slujba din Place de la Concorde
ACCIDENT Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar altor două li s-a făcut rău la aflarea veștii. Elicopter SMURD, trimis la locul accidentului
19:01
Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar altor două li s-a făcut rău la aflarea veștii. Elicopter SMURD, trimis la locul accidentului
EMISIUNI Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS
19:00
Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS

Cele mai noi

Trimite acest link pe