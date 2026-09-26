Oana Gheorghiu spune ce o recomandă pentru Ministerul Sănătății: „Știu că nu există miracole”

Oana Gheorghiu, propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Sănătății, își explică într-o postare pe Facebook motivele pentru care a acceptat să intre în viitorul Guvern. Gheorghiu își prezintă experiența de 15 ani în societatea civilă și implicarea în proiecte pentru spitalele publice drept principalele argumente pentru preluarea portofoliului.

Gheorghiu spune că experiența sa în sistemul sanitar nu vine din zona politică sau administrativă, ci din contactul direct cu pacienții, familiile acestora și personalul medical.

„Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate le-am învățat pe holurile spitalelor”

„Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate din România nu le-am învățat din studii, rapoarte sau din programe de guvernare.

Le-am învățat pe holurile spitalelor.

Le-am învățat de la mamele care dormeau lângă patul copilului lor, ghemuite pe un scaun, căutând cu disperare soluții și rugându-se pentru un miracol.

Le-am învățat de la miile de pacienți care așteptau, uneori prea mult, un diagnostic, un tratament și șansa de a se face bine.

Le-am învățat de la medicii care rămâneau mult după încheierea programului și de la asistentele care țineau în picioare o secție întreagă, cu doar jumătate din personalul necesar”, a scris Oana Gheorghiu.

Peste 30 de proiecte în spitalele publice

Gheorghiu își prezintă apoi activitatea din societatea civilă și afirmă că în ultimii 15 ani a fost implicată, alături de colegele sale, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice.

„În cei 15 ani dedicați societății civile, am fost implicată, alături de colegele mele, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice.

Împreună cu peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii care au donat, am construit un spital de 12.000 de metri pătrați, în care peste 3.500 de copii au fost tratați încă din primul an.

Am amenajat camere sterile care au triplat capacitatea de transplant a României, am refăcut secții de oncologie pediatrică și am ridicat spitale modulare de terapie intensivă când pandemia nu mai lăsa loc de așteptare”, a transmis Gheorghiu.

Gheorghiu enumeră proiectele în care a fost implicată și le folosește pentru a explica de ce consideră că experiența sa din societatea civilă este relevantă pentru funcția de ministru al Sănătății.

De ce a acceptat propunerea lui Siegfried Mureșan

Gheorghiu spune că intrarea în politică nu a fost o decizie luată pentru obținerea unei funcții, susținând că viața sa era „mult mai liniștită” înainte de acest pas.

„Acesta este contextul în care am acceptat propunerea de a face parte din cabinetul condus de Siegfried Mureșan.

Nu pentru o funcție vremelnică și nici din ambiție personală. Viața mea era, de altfel, mult mai liniștită înainte să intru în politică.

Am acceptat pentru că știu că nu există miracolele și, într-o țară normală la cap, viața unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de un miracol”, a scris Oana Gheorghiu.

Ce spune Gheorghiu că trebuie schimbat în sănătate

În postare, Oana Gheorghiu enumeră și câteva dintre obiectivele pe care le leagă de mandatul de ministru al Sănătății. Ea vorbește despre infrastructura spitalicească, personalul medical și poziționarea pacientului în centrul deciziilor.

„Dacă vrem spitale moderne și curate, atunci trebuie să le construim și să le administrăm corect.

Dacă vrem medici, asistente, infirmiere și brancardieri bine pregătiți, atunci trebuie să-i respectăm pe măsura muncii și a responsabilității lor.

Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii”, a transmis aceasta.