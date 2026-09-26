Autoritățile din județul Sibiu au declanșat sâmbătă seară Planul Roșu de intervenție, în urma unui apel de urgență venit de la o sală de evenimente din orașul Avrig. Mai mulți participanți la un eveniment au solicitat ajutorul medicilor după ce li s-a făcut brusc rău, acuzând stări specifice unei toxiinfecții alimentare. În aceste momente, la fața locului sunt 9 echipaje de salvare.

11 persoane evaluate de medicii ajunși la fața locului

În primele momente ale intervenției, 11 persoane care prezentau simptomatologie acută de toxiinfecție alimentară au fost preluate pentru evaluare medicală de către echipajele de prim-ajutor ajunse la fața locului.

„La o sală de evenimente din orașul Avrig mai multe persoane solicită asistență medicală întrucât acuză simptomatologie de toxiinfecție alimentară. Planul Roșu a fost activat”, a transmis Raluca Marcu, reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.

Forțe suplimentare mobilizate de urgență

Pentru gestionarea situației de criză, autoritățile au trimis un număr impresionant de forțe la locația evenimentului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu intervin în sistem integrat.

La fața locului acționează trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, cinci ambulanțe SAJ, precum și o autospecială destinată transportului de personal și victime multiple.

Având în vedere numărul potențial mare de persoane afectate, autoritățile medicale au luat măsuri de precauție. Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Sibiu, a anunțat că alte trei echipaje din tura de zi au fost consemnate și păstrate în stare de alertă, fiind pregătite să intervină în caz de nevoie.

Misiunea de salvare și evaluare este în plină desfășurare, echipajele medicale urmând să stabilească dacă se impune transportul de urgență al pacienților către spitalele din județ.