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Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproape 200 de tineri au ieșit singuri din clădire. Pompierii au mai găsit 13 studenți în camere

Elena Popescu
Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproape 200 de tineri au ieșit singuri din clădire. Pompierii au mai găsit 13 studenți în camere
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Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un cămin studențesc din Campusul Hașdeu din Cluj-Napoca. Aproximativ 200 de studenți au ieșit din clădire înainte de sosirea pompierilor, iar alți 13 au fost găsiți în camere și scoși din clădire de salvatori.

Trei tineri au avut nevoie de oxigen, însă nicio persoană nu a fost transportată la spital.

Incendiul s-a produs în Căminul 17 din Complexul Studențesc Hașdeu, iar pentru stingerea flăcărilor au intervenit pompierii de la Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit informațiilor din presa locală, aproximativ 200 de studenți aflați în cămin au reușit să iasă singuri din clădire înainte ca echipajele de intervenție să ajungă.

13 studenți, găsiți de pompieri în camere

Salvatorii au verificat ulterior întreaga clădire și au descoperit că 13 studenți se aflau încă în camere. Aceștia au fost evacuați și evaluați de echipajele medicale. Trei dintre tineri au avut nevoie de administrarea de oxigen, însă starea lor nu a impus transportul la spital.

Potrivit Consiliului Studenților din cadrul Universității Babeș-Bolyai, incendiul nu s-a soldat cu victime. Zona afectată cel mai puternic se află la etajul al cincilea al căminului, unde era situată camera în care ar fi izbucnit focul.

După intervenția pompierilor, studenții cazați în Căminul 17 au fost relocați pe timpul nopții într-un alt cămin, astfel încât să nu fie expuși niciunui risc.

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