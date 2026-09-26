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Ce a obținut SUA după vizita lui Xi Jinping la Washington. China cumpără cărbune american, iar Washingtonul primește noi angajamente de la Beijing

Ce a obținut SUA după vizita lui Xi Jinping la Washington. China cumpără cărbune american, iar Washingtonul primește noi angajamente de la Beijing
Xi Jinping și Donald Trump - Foto: X/@WhiteHouse
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Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au încheiat întâlnirea de la Washington cu mai multe înțelegeri privind comerțul, energia, drogurile și noile tehnologii. Casa Albă a prezentat principalele rezultate ale vizitei de stat a președintelui chinez în SUA.

China va cumpăra cărbune american

China va importa cel puțin 10 milioane de tone de cărbune din SUA în 2027 și încă 10 milioane de tone în 2028.

Trump i-a cerut, de asemenea, lui Xi Jinping să crească producția de combustibili rafinați, pentru a contribui la stabilizarea aprovizionării la nivel mondial.

Tarife mai mici pentru schimburi de 30 de miliarde de dolari

SUA și China au ajuns la un acord de principiu pentru taxe vamale mai favorabile pentru produse în valoare de 30 de miliarde de dolari în fiecare direcție.

Printre produsele americane vizate se află alimente și alte produse agricole, pește și fructe de mare, lemn, cosmetice și dispozitive medicale.

Din China, SUA vor importa în această categorie produse precum electrocasnice mici, jucării, decorațiuni pentru sărbători și scaune auto pentru copii.

Cele două țări au creat și un grup de lucru care va discuta problemele întâmpinate de companiile agricole atunci când încearcă să intre pe piața celeilalte țări.

SUA și China vor să rezolve problema pământurilor rare

Washingtonul și Beijingul vor continua discuțiile privind livrările de pământuri rare și alte minerale importante pentru industrie.

SUA vor ca livrările să revină la niveluri considerate suficiente pentru economia americană.

Cele două țări au creat și un nou mecanism prin care vor discuta despre investiții și despre problemele întâmpinate de companiile celor două țări.

China a arestat 21 de persoane în cazul precursorilor pentru droguri

Casa Albă a salutat măsurile luate de China împotriva substanțelor folosite la producerea ilegală de droguri.

În august, după ce a primit informații de la autoritățile americane, China a arestat 21 de cetățeni chinezi acuzați că produceau și distribuiau substanțe chimice folosite pentru fabricarea drogurilor ilegale în America de Nord.

SUA au cerut pedepse cât mai dure pentru cei acuzați, inclusiv pedeapsa cu moartea acolo unde legea permite acest lucru.

China a introdus, de asemenea, noi restricții la export pentru două substanțe chimice folosite la producerea fentanilului.

Trump și Xi au discutat despre Iran, Rusia și Coreea de Nord

Cei doi lideri au discutat și despre principalele probleme internaționale, inclusiv situația din Rusia, Coreea de Nord și Iran.

Trump și Xi au convenit că Iranul nu trebuie să ajungă să aibă o armă nucleară.

Cei doi au mai discutat despre transportul maritim internațional și au susținut că nicio țară sau organizație nu ar trebui să poată impune taxe pentru folosirea căilor navigabile internaționale.

Trump a susținut și ideea unor negocieri între SUA, Rusia și China privind controlul armamentului.

Un nou acord între SUA și China privind inteligența artificială

Trump și Xi au convenit să folosească termenul „super intelligence” pentru anumite tehnologii noi care depășesc actualele sisteme de inteligență artificială.

SUA și China au creat un nou canal de discuții pentru a analiza riscurile și avantajele acestor tehnologii.

Următoarea rundă de discuții este programată până în noiembrie 2026. Cele două țări vor avea și un canal direct pentru comunicarea în cazul unor incidente legate de aceste tehnologii.

SUA și China se vor sprijini reciproc la G20 și APEC

Washingtonul și Beijingul au convenit să se sprijine reciproc în organizarea summit-urilor G20 și APEC.

Trump și Xi intenționează să participe la summitul organizat de cealaltă țară.

Doi panda ajung la Atlanta

Printre rezultatele vizitei se află și sosirea a doi panda uriași la Grădina Zoologică din Atlanta. Animalele sunt închiriate de China Statelor Unite.

Casa Albă a inclus sosirea celor doi panda în bilanțul vizitei lui Xi Jinping la Washington.

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