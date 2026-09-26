O explozie a avut loc sâmbătă la zăcământul de cărbune Elginskoye din Iakuția, cel mai mare zăcământ de acest tip din Rusia și unul dintre cele mai mari zăcăminte de cărbune cocsificabil din lume. Rapoartele locale indică patru muncitori decedați și doi răniți. Autoritățile ruse au deschis o anchetă penală.

Incendiul a izbucnit în timpul unor lucrări de sudură

Potrivit Comitetului de Investigații al Rusiei, incendiul a izbucnit în jurul orei 11:20, ora locală, în timpul unor lucrări de sudură la o stație de pompare de rezervă din apropierea zăcământului.

Autoritățile au confirmat că incidentul s-a soldat cu victime. REN TV și canalul Telegram Baza, citate de DW au relatat că patru persoane au murit, iar Baza a anunțat și doi răniți.

Comitetul de Investigații a deschis un dosar penal pentru încălcarea normelor de securitate în timpul lucrărilor, iar procuratura regională a anunțat, la rândul său, o anchetă.

Compania: Stația era deservită de un antreprenor

Compania minieră Elga, care exploatează zăcământul, a confirmat producerea incidentului la o stație de pompare de rezervă din apropierea exploatării.

„Un incident a avut loc la o stație de pompare de rezervă din apropierea zăcământului Elginskoye, deservită de un antreprenor”, au transmis reprezentanții companiei.

Aceștia au precizat că instalația „este situată la o distanță semnificativă de complexul de producție”.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de companie, cauza ar putea fi „o depresurizare a rezervorului de apă al stației de pompare”.

O altă versiune a fost prezentată de REN TV, care a relatat că explozia s-ar fi produs după ce muncitorii au efectuat lucrări de sudură în apropierea unui rezervor de metan. Această informație nu a fost confirmată de autoritățile de anchetă.

Rezerve de peste 2,2 miliarde de tone

Zăcământul Elginskoye se află în sud-estul Iakutiei, în districtul Neriungri, în apropierea granițelor cu regiunile Amur și Habarovsk. Exploatarea este situată la aproximativ 415 kilometri de orașul Neriungri.

Potrivit standardului JORC, rezervele de cărbune cocsificabil ale zăcământului depășesc 2,2 miliarde de tone.

Elga este una dintre cele mai importante companii miniere de cărbune din Rusia. Aproximativ 8.000 de persoane erau angajate direct la zăcământ, potrivit unor date prezentate de companie în iunie 2026.