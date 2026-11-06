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Cunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat

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Un cunoscut interlop bucureștean asociat cu gruparea Sportivilor a fost arestat preventiv, la sfârșitul săptămânii trecute după ce s-a implicat într-un conflict sângeros. Un martor a filmat incidentul și a surprins momentul în care interlopul din Berceni este lăsat lat dintr-un singur pumn, după care își revine, scoate cuțitul și îl rănește pe cel care l-a lovit. Mai mult, îi avariază și mașina, un BMW X4.

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Victor Marius Păstrăvaru, zis Tysonică din Berceni, este o veche cunoștință  a polițiștilor. Acesta a început să se facă remarcat încă din perioada de glorie a grupării Sportivilor după ce a participat la unele bătăi de stradă.

Croșeu fulgerător de stânga

Ulterior, Păstrăvaru a început să lanseze amenințări prin intermediul platformelor de socializare împotriva mai multor lideri ai lumii interlope, între care Robert Nica și Aurel Caran, dar și alți interlopi din Sectorul 4, cum ar fi Tudor Alecu, zis Joe (n.r. tatăl temutului Bebino) sau George Udilă, zis Bebe Țiganu (n.r. cumnatul lui Alin Pitbull, fost membru important al Sportivilor).

Potrivit unor surse judiciare, Tysonică ar fi fost abordat pe stradă, la sfârșitul săptămânii trecute, de către Bebe Țiganu, care era însoțit de un cunoscut. Cei doi au avut o scurtă discuție care a devenit din ce în ce mai încordată până când Bebe Țiganu i-a tras lui Victor Marius Păstăvaru un croșeu fulgerător de stânga.

Bebe Țiganu a făcut plângere la Secția 26

După ce inițial a căzut lat, acesta s-a ridicat, a scos un briceag și a început să-l fugărească pe Udilă în jurul mașinii sale, pe care o lăsase cu portiera deschisă. Ulterior, Udilă s-a urcat în autoturism, însă, până a reușit să pornească mașina, Tysonică i-a îndoit cu picioarele portiera din dreptul șoferului.

Victor Marius Păstravaru, zis Tysonică din Berceni

Incidentul a fost filmat de amicul lui Bebe Țiganu, care a mers apoi la Secția 26 Poliție, unde a arătat că a fost tăiat la mână de către Victor Marius Păstăvaru, care, totodată, i-a avariat și autoturismul.

Ulterior, Păstrăvaru a fost reținut, iar mai apoi arestat de magistrații Judecătoriei Sectorului 4, pentru loviri și alte violențe, dar și tulburarea liniștii publicee.

În același timp, împotriva lui Bebe Țiganu nu s-au luat măsuri preventive.

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