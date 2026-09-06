Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 6 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Akira Kurosawa a fost unul dintre cei mai importanți regizori și scenariști din istoria cinematografiei. S-a născut pe 23 martie 1910, la Tokyo, Japonia, și a avut o carieră de peste cinci decenii. A devenit cunoscut în întreaga lume prin filme precum Rashomon, Ikiru, Cei șapte samurai, Tronul însângerat și Yojimbo. Filmele sale s-au remarcat prin povești puternice, personaje complexe și un stil vizual inovator. În 1951, filmul Rashomon a câștigat Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția, contribuind decisiv la recunoașterea cinematografiei japoneze pe plan internațional. Cei șapte samurai a devenit, la rândul său, unul dintre cele mai influente filme din istoria cinematografiei. Opera lui Kurosawa a influențat numeroși regizori occidentali, inclusiv George Lucas și Steven Spielberg. În 1990, a primit Premiul Oscar pentru întreaga carieră, ca recunoaștere a contribuției sale extraordinare la industria filmului. Akira Kurosawa a murit pe 6 septembrie 1998, la Tokyo, la vârsta de 88 de ani. A rămas o figură esențială a cinematografiei mondiale, iar filmele sale continuă să inspire generații de cineaști.

Luciano Pavarotti a fost unul dintre cei mai cunoscuți tenori de operă din toate timpurile. S-a născut pe 12 octombrie 1935, la Modena, Italia, într-o familie pasionată de muzică. A început să cânte încă din copilărie și a urmat studii de canto, debutând pe scena operei în 1961. S-a remarcat prin vocea sa puternică și luminoasă, dar și prin talentul de a interpreta cu ușurință partituri dificile. A devenit celebru pentru roluri precum Rodolfo din La Bohème, Nemorino din Elixirul dragostei și Tonio din Fiica regimentului. Alături de Plácido Domingo și José Carreras, Pavarotti a format celebrul grup “Cei trei tenori”, care a contribuit la popularizarea operei în rândul unui public foarte larg. A susținut concerte în întreaga lume și a colaborat și cu artiști din afara muzicii clasice. Luciano Pavarotti a primit numeroase premii și distincții pentru activitatea sa artistică. A murit pe 6 septembrie 2007, la Modena, la vârsta de 71 de ani. A rămas în memoria publicului drept una dintre cele mai mari voci de operă ale secolului XX.

Burt Reynolds a fost un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru rolurile sale din filme de acțiune, comedie și aventură. S-a născut pe 11 februarie 1936, în Lansing, Michigan, și a devenit una dintre cele mai populare vedete de cinema ale anilor 1970 și 1980. A cunoscut succesul internațional cu filme precum Deliverance, The Longest Yard, Smokey and the Bandit și Hooper. Unul dintre cele mai apreciate roluri ale sale a fost cel din filmul Boogie Nights (1997), pentru care a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. A avut apariții importante și în televiziune, fiind apreciat pentru carisma și umorul său. În anii de vârf ai carierei, a fost considerat unul dintre cei mai bine plătiți și populari actori de la Hollywood. Burt Reynolds a murit pe 6 septembrie 2018, în Jupiter, Florida, la vârsta de 82 de ani. A rămas în memoria publicului drept una dintre marile vedete ale cinematografiei americane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1757: Gilbert du Motier de La Fayette 🇫🇷⚔️ cunoscut simplu sub numele de Marchizul de La Fayette, renumit pentru faptele sale de arme din timpul Războiului de Independență al SUA

🎂1766: John Dalton 🇬🇧⚗️ fizician și chimist, a făcut prima descriere a cecității cromatice (daltonism), de care suferea

🎂1817: Mihail Kogălniceanu 🇷🇴🗣️ cel de-al treilea prim-ministru al României (1863), după Unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol

🎂1819: Nicolae Filimon 🇷🇴✒️ cunoscut pentru crearea personajului Dinu Păturică, eroul primului roman realist românesc, Ciocoii vechi și noi, apărut în 1863

🎂1943: Roger Waters 🇬🇧🎸🎤 basistul dar și principalul compozitor și textier al Pink Floyd în perioada 1964 – 1985. După despărțirea de Pink Floyd a început o carieră solo

🎂1947: Sylvester James Jr. 🇺🇸🎤 You Make Me Feel (Mighty Real) – 1978

🎂1955: Emanoil Savin 🇷🇴🗣️ A fost primar al orașului Bușteni în trei mandate consecutive (2004-2008, 2008-2012, 2012-2016), iar la alegerile locale din 9 iunie 2024 a fost ales pentru al patrulea mandat

🎂1966: Emil Boc 🇷🇴🗣️ prim-ministru între 2008-2012. La alegerile locale din 2024 a obținut un nou mandat de primar al Clujului, după cele obținute în 2004, 2008, 2012, 2016, 2020

🎂1967: Macy Gray 🇺🇸🎤

🎂1971: Dolores O’Riordan 🇬🇧🎤 a condus trupa de rock The Cranberries timp de 13 ani. S-a înecat în cada din baia camerei de hotel când se afla sub influența alcoolului, la 46 de ani

🎂1972: Idris Elba 🇬🇧🇸🇱🎬

🎂1974: Nina Persson 🇸🇪🎤 The Cardigans

🎂1983: Pippa Middleton 🇬🇧🧖🏻‍♀️ personalitate mondenă, sora mai mică a ducesei Catherine de Cambridge

🎂1986: Hristu Chiacu 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1566: Suleiman Magnificul 🇹🇷 instituia și promulga legi economice, sociale, financiare și juridice. Aceste legi dure au dăinuit și după moartea sa o lungă perioadă de timp. În perioada domniei sale cultura otomană s-a dezvoltat mai ales în domeniul artelor, literaturii și arhitecturii

🕯️1964: Iosif Sîrbu 🇷🇴🥇🎯 trăgător de tir, primul campion olimpic român în cadrul Jocurilor Olimpice de vară din 1952 de la Helsinki la proba de tir, armă liberă, calibru redus, 40 focuri, poziția culcat

🕯️1990: Tom Fogerty 🇺🇸🎸 (Creedence Clearwater Revival) 48 de ani, TBC

🕯️1998: Akira Kurosawa 黒澤 明 🇯🇵🎥 important regizor, producător și scenarist japonez, considerat unul dintre cei mai de valoare artiști din țara sa, și printre numele mari ale cinematografiei universale. Rashomon (1951), Cei șapte samurai (1954)

🕯️2004: Grigore Gheba 🇷🇴🧮 general de armată și profesor de matematică. A scris peste 30 de culegeri de probleme de matematică, tipărite în peste 6 milioane de exemplare

🕯️2007: Eva Crane 🇬🇧🐝 cercetătoare și autoare de cărți despre albine și creșterea albinelor. Specialistă în fizică nucleară, ea s-a îndreptat înspre domeniul apiculturii, călătorind în mai mult de 60 de țări, adeseori în condiții primitive

🕯️2007: Luciano Pavarotti 🇮🇹🎼 Legendă a muzicii de operă, a fost singurul tenor care a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări

🕯️2017: Nicolae Lupescu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, din 1970, performanță pentru care în 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a. Este tatăl lui Ionuț Lupescu

🕯️2018: Burt Reynolds 🇺🇸🎬 a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar și a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul regizorului de filme pentru adulți Jack Horner din Boogie Nights (1997)

🕯️2019: Robert Mugabe 🇿🇼🗣️ dictator al Republicii Zimbabwe. A trăit 95 de ani

🕯️2020: Bruce Williamson 🇺🇸🎤 a fost unul din soliștii vocali ai trupei The Temptations. Deces cauzat de Covid, la 49 de ani

🕯️2021: Jean-Paul Belmondo 🇫🇷🎬 De la mijlocul anilor 1960, a fost timp de două decenii, ca actor de comedie și erou de filme de acțiune, unul dintre starurile de succes ale cinematografiei europene

🕯️2021: Michael Kenneth Williams 🇺🇸🎬 de cinci ori nominalizat la Emmy, a murit la 54 de ani, supradoză

🕯️2022: Valeria Seciu 🇷🇴🎭 La începutul anilor 1990 a înființat și condus Teatrul Levant, una dintre primele instituții independente de gen apărute după căderea regimului comunist

Calendar 🗒️

🗒️1863: La Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume, linia Metropolitană, între Paddington și Farringdon, tracțiunea fiind realizată cu o mașina cu aburi

🗒️1885: Sub presiunea naționaliștilor bulgari, Rumelia Orientală și-a proclamat unirea cu Principatul Bulgariei

🗒️1901: Anarhistul Leon Czolgosz îl împușcă fatal pe președintele american William McKinley (va muri la 14 septembrie), la Pan-American Exposition în Buffalo, New York

🗒️1930: Președintele ales democratic al Argentinei, Hipólito Yrigoyen, este îndepărtat de la putere printr-o lovitură militară de stat

🗒️1940: Sub presiunea lui Ion Antonescu, Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai. Începe cea de-a doua domnie al lui Mihai (1940-1947), sub dictatura Conducătorului Ion Antonescu

🗒️1941: Naziștii le-au impus evreilor cu vârsta mai mare de 6 ani să poarte câte o insignă galbenă cu Steaua lui David

🗒️1946: George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România ajutați de Yehudi Menuhin

🗒️1951: Scriitorul american William S. Burroughs își împușcă și ucide soția accidental, atunci când, la o petrecere, vrea să adapteze scena din William Tell fiind în stare de ebrietate

🗒️1955: Grupuri de turci din Istanbul i-au atacat pe grecii din oraș, ucigând 13, rănind peste 30 și distrugând peste 5.000 de case și prăvălii grecești

🗒️1983: URSS recunoaște că a doborât avionul de pasageri KAL-007 sud coreean, declarând că piloții nu au știut că era un avion civil atunci când a încălcat spațiul aerian sovietic

🗒️1991: Leningrad ia din nou numele său istoric de Sankt Petersburg

🗒️1997: La Londra au loc funeralile Prințesei Diana. Peste un milion de oameni pe străzi și peste 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume au urmărit transmisia televizată

🗒️2011: Noul stadion Arena Națională a fost inaugurat cu un meci al echipei naționale a României împotriva reprezentativei Franței, scor 0-0