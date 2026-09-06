Prima pagină » Știri externe » Planul lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu. Cei trei pași prin care SUA își vor implementa strategia post-război

Planul lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu. Cei trei pași prin care SUA își vor implementa strategia post-război

Planul lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu. Cei trei pași prin care SUA își vor implementa strategia post-război
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump plănuiește o strategie post-război pentru Orientul Mijlociu, Administrația prezidențială vizează refacerea raportului de forțe din regiune prin intensificarea presiunii asupra Teheranului.

Liderul de la Casa Albă dorește să extindă normalizarea relațiilor dintre Israel și țările arabe din Golful Persic, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Trump speră că va aduce pace în Orientul Mijlociu după trei ani de război

Planul este încă în stadiu incipient, dar Casa Albă speră că ar putea aduce stabilitate în Orientul Mijlociu și ar putea reface economia SUA și piața energetică globală în tot restul mandatului prezidențial al lui Trump.

În plus, atârnă greu în balanță și presiunea alegerilor parlamentare din Israel de pe 27 octombrie și alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie. Ultimele sondaje arată că partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu riscă să piardă alegerile parlamentare din Israel, iar în SUA, se   republicanii riscă să piardă majoritatea în Congres.

În ultimele săptămâni, Trump a avut două întâlniri cu consilierii săi pentru a discuta un plan de pace. Trump a spus într-o conversație privată că lucrează la „ceva mai mare” pentru Orientul Mijlociu după terminarea războiului cu Iran.

Bilanțul războiului de trei ani: Peste 100.000 de morți

Anul acesta se împlinesc trei ani de la masacrul din Israel de pe  7 octombrie 2023, comis de către Hamas și orchestrat de Iran. Israel a ripostat în forță, bombardând ținte și baze ale organizațiilor teroriste Hamas, Hezbollah și Houthi, finanțate de regimul islamic iranian.

La nici un an, conflictul dintre Tel Aviv și Teheran a escaladat într-un schimb de lovituri aeriene și balistice între Israel și Iran, precum și la extinderea operațiunilor militare israeliene în sudul Libanului.

În 2025, SUA au bombardat Iranul pentru prima oară, vizând trei centrale nucleare suspectate pentru îmbogățirea uraniului. Din 28 februarie 2026, SUA și Israel se află într-un război activ cu Iran, întrerupt ocazional de câte un armistițiu care durează mai puțin de o lună.

Iranul a blocat tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz, rezultând o criză energetică ce a dus la scumpirea carburanților la nivel global. SUA au fost singura țară care a depus eforturi pentru ca circuitul maritim să fie reluat, bombardând Iranul de fiecare dată când Garda Revoluționarilor au lansat atacuri asupra navelor comerciale și a bazelor militare americane din Orientul Mijlociu.

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns la nivel regional, desfășurat în Fâșia Gaza, Cisiordania, Liban și extins din Iran, Irak, Siria și pe coastele Mării Roșii.  Obiective militare și civile din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Oman, Bahrain și Kuweit au fost bombardate de Iran. Din octombrie 2023 până în septembrie 2026, peste 90.000 – 100.000 de oameni și-au pierdut viața.

Strategia lui Trump în Orientul Mijlociu, în trei pași

Strategia lui Trump de pacificare a Orientului Mijlociu ar urma să fie implementată în trei pași:

  1. Crearea unei alinieri regionale între aliații americanilor din Golful Persic pentru a izola Iranul, cu SUA ca garant;
  2. Încetarea ostilităților din Orientul Apropiat prin securizarea Planului Trump în Fâșia Gaza, încheierea unui acord între Israel și Siria, implementarea acordului de pace dintre Israel și Liban;
  3. Extinderea Acordurilor Abraham convenite în 2020 sub prima administrație Trump – încheierea unui acord de normalizare a relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel.

Trump speră că va putea colabora în continuare cu Israelul, indiferent cine va fi premierul

Potrivit Axios, administrația Trump speră că oricine va ajunge la șefia guvernului israelian care se va alcătui după alegerile din 27 octombrie să fie dispus să coopereze pentru a implementa strategia postbelică.

Unii oficiali SUA susțin însă că Trump își va pune în aplicare planul indiferent de rezultatele alegerilor.

Trump, despre conflictul cu Iran: Nu este un război, ci o operațiune militară. Este o nimica toată

Președintele Donald Trump a declarat vineri că războiul cu Iranul „este o nimica toată”. Liderul de la Casa Albă îi ia apărarea vicepreședintelui JD Vance, care a spus că ce se întâmplă între SUA și Iran nu este „război”, ci o operațiune militară.

Trump le-a spus reporterilor că atacurile aeriene americane asupra Iranului sunt acum „intermitente” și „că mulți oameni nici nu consideră conflictul drept un război”. Însă, pe platforma Truth Social, președintele a folosit de mai multe ori termenul „război” pentru conflictul cu Iranul desfășurat în ultimele 7 luni.

Războiul i-a costat pe plătitorii de taxe americani mai mult de 37,5 miliarde de dolari. 18 militari americani și-au pierdut viața.

„Îl înțeleg ce spune. Îi spun CONFLICT MILITAR pentru că este un mărunțiș pentru noi. Nu este mare lucru.”, a spus președintele.

De asemenea, Trump insistă că operațiunile militare se vor încheia după alegerile intermediare din noiembrie, pe care republicanii încearcă să le câștige pentru a menține majoritatea în Congres.

SUA și Iran au efectuat bombardamente aeriene de la începerea războiului pe 28 februarie, dar n-au trimis trupe.

„Am atacat Venezuela și acum am făcut asta. În Venezuela, n-am pierdut pe nimeni”, a spus Trump.

„Și în cazul Iranului, am pierdut 18 oameni. Și în Vietnam am pierdut 100.000 de oameni. Și în alte conflicte, am pierdut sute de mii de oameni”, a spus Trump.

În realitate, 58.220 de militari și-au pierdut viața în războiul din Vietnam, potrivit Arhivelor Naționale ale SUA,  potrivit Associated Press

Întrebat de un reporter cum ar putea să descrie un război ca „pe un mărunțiș” după ce 18 militari americani au fost uciși, Trump a răspuns că a distrus programul nuclear iranian.

„Iranul nu are arme nucleare pentru că dacă le-ar fi avut, noi n-am mai fi fost aici”, a spus Trump

Sursa Foto: White House/ Profimedia

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Un consilier al lui Putin susține că Ucraina va pierde Transcarpatia și Bucovina de Nord. Teritoriile vestice, returnate României și Ungariei
07:00
Un consilier al lui Putin susține că Ucraina va pierde Transcarpatia și Bucovina de Nord. Teritoriile vestice, returnate României și Ungariei
CONTROVERSĂ Ucraina și Moldova s-au abținut să voteze rezoluția ONU despre noua hartă globală în care Crimeea apare ca teritoriu rusesc. România a votat „pentru”
06:00
Ucraina și Moldova s-au abținut să voteze rezoluția ONU despre noua hartă globală în care Crimeea apare ca teritoriu rusesc. România a votat „pentru”
FLASH NEWS Atac cibernetic la Berlin, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. Primarul confirmă că au fost furate „date sensibile”
22:44
Atac cibernetic la Berlin, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. Primarul confirmă că au fost furate „date sensibile”
NEGOCIERI 🚨 Vladimir Putin i-a întâmpinat pe emisarii lui Trump. Pe fondul unui armistițiu de 3 zile, încep negocieri cruciale pentru un nou plan de pace
20:44
🚨 Vladimir Putin i-a întâmpinat pe emisarii lui Trump. Pe fondul unui armistițiu de 3 zile, încep negocieri cruciale pentru un nou plan de pace
FLASH NEWS Alertă aeriană în Polonia, din cauza unui atac rusesc la graniță. Mai multe avioane de luptă au fost ridicate de la sol
20:25
Alertă aeriană în Polonia, din cauza unui atac rusesc la graniță. Mai multe avioane de luptă au fost ridicate de la sol
FLASH NEWS Președintele Serbiei anunță că demisionează pentru a candida la funcția de premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
20:13
Președintele Serbiei anunță că demisionează pentru a candida la funcția de premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
Mediafax
SUA pregătesc o nouă hartă strategică a Orientului Mijlociu. Planul lui Trump
Digi24
Cum încearcă „tocilara sexy” să convingă mai multe italience să urmeze o carieră în domeniul științific. Quantum Girl e virală pe net
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Pericolul care pândește democrațiile europene. Matthew Kaminski, fost redactor-șef „Politico“: „Oamenii sunt nemulțumiți că elitele i-au dezamăgit“
Mediafax
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Click
Motivul pentru care Marcel a vrut să participe la „Insula Iubirii” cu soția sa. Ce vrea să vadă Armina
Digi24
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Abdicarea lui Carol al II-lea, cel mai controversat rege al României
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
ACTUALITATE 6 Septembrie, calendarul zilei: Se sting Akira Kurosawa, Luciano Pavarotti și Burt Reynolds
07:15
6 Septembrie, calendarul zilei: Se sting Akira Kurosawa, Luciano Pavarotti și Burt Reynolds
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
05:00
Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
REACȚIE Unul dintre liderii PNL sare în apărarea Adrianei Săftoiu, după decizia Curții Constituționale, care o lasă fără șefia TVR
23:28
Unul dintre liderii PNL sare în apărarea Adrianei Săftoiu, după decizia Curții Constituționale, care o lasă fără șefia TVR
NEWS ALERT S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
23:20
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
DECES Comuna Băița și-a luat rămas-bun de la primarul Damian Diniș. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum, în cămăși albe și cu eșarfe tricolore
22:11
Comuna Băița și-a luat rămas-bun de la primarul Damian Diniș. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum, în cămăși albe și cu eșarfe tricolore
REACȚIE Robogete, replică dură pentru ministrul Muncii: Legea salarizării pregătită de Dragoș Pîslaru a fost un dezastru
21:59
Robogete, replică dură pentru ministrul Muncii: Legea salarizării pregătită de Dragoș Pîslaru a fost un dezastru

Cele mai noi

Trimite acest link pe