Donald Trump plănuiește o strategie post-război pentru Orientul Mijlociu, Administrația prezidențială vizează refacerea raportului de forțe din regiune prin intensificarea presiunii asupra Teheranului.

Liderul de la Casa Albă dorește să extindă normalizarea relațiilor dintre Israel și țările arabe din Golful Persic, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Trump speră că va aduce pace în Orientul Mijlociu după trei ani de război

Planul este încă în stadiu incipient, dar Casa Albă speră că ar putea aduce stabilitate în Orientul Mijlociu și ar putea reface economia SUA și piața energetică globală în tot restul mandatului prezidențial al lui Trump.

În plus, atârnă greu în balanță și presiunea alegerilor parlamentare din Israel de pe 27 octombrie și alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie. Ultimele sondaje arată că partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu riscă să piardă alegerile parlamentare din Israel, iar în SUA, se republicanii riscă să piardă majoritatea în Congres.

În ultimele săptămâni, Trump a avut două întâlniri cu consilierii săi pentru a discuta un plan de pace. Trump a spus într-o conversație privată că lucrează la „ceva mai mare” pentru Orientul Mijlociu după terminarea războiului cu Iran.

Bilanțul războiului de trei ani: Peste 100.000 de morți

Anul acesta se împlinesc trei ani de la masacrul din Israel de pe 7 octombrie 2023, comis de către Hamas și orchestrat de Iran. Israel a ripostat în forță, bombardând ținte și baze ale organizațiilor teroriste Hamas, Hezbollah și Houthi, finanțate de regimul islamic iranian.

La nici un an, conflictul dintre Tel Aviv și Teheran a escaladat într-un schimb de lovituri aeriene și balistice între Israel și Iran, precum și la extinderea operațiunilor militare israeliene în sudul Libanului.

În 2025, SUA au bombardat Iranul pentru prima oară, vizând trei centrale nucleare suspectate pentru îmbogățirea uraniului. Din 28 februarie 2026, SUA și Israel se află într-un război activ cu Iran, întrerupt ocazional de câte un armistițiu care durează mai puțin de o lună.

Iranul a blocat tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz, rezultând o criză energetică ce a dus la scumpirea carburanților la nivel global. SUA au fost singura țară care a depus eforturi pentru ca circuitul maritim să fie reluat, bombardând Iranul de fiecare dată când Garda Revoluționarilor au lansat atacuri asupra navelor comerciale și a bazelor militare americane din Orientul Mijlociu.

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns la nivel regional, desfășurat în Fâșia Gaza, Cisiordania, Liban și extins din Iran, Irak, Siria și pe coastele Mării Roșii. Obiective militare și civile din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Oman, Bahrain și Kuweit au fost bombardate de Iran. Din octombrie 2023 până în septembrie 2026, peste 90.000 – 100.000 de oameni și-au pierdut viața.

Strategia lui Trump în Orientul Mijlociu, în trei pași

Strategia lui Trump de pacificare a Orientului Mijlociu ar urma să fie implementată în trei pași:

Crearea unei alinieri regionale între aliații americanilor din Golful Persic pentru a izola Iranul, cu SUA ca garant; Încetarea ostilităților din Orientul Apropiat prin securizarea Planului Trump în Fâșia Gaza, încheierea unui acord între Israel și Siria, implementarea acordului de pace dintre Israel și Liban; Extinderea Acordurilor Abraham convenite în 2020 sub prima administrație Trump – încheierea unui acord de normalizare a relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel.

Trump speră că va putea colabora în continuare cu Israelul, indiferent cine va fi premierul

Potrivit Axios, administrația Trump speră că oricine va ajunge la șefia guvernului israelian care se va alcătui după alegerile din 27 octombrie să fie dispus să coopereze pentru a implementa strategia postbelică.

Unii oficiali SUA susțin însă că Trump își va pune în aplicare planul indiferent de rezultatele alegerilor.

Trump, despre conflictul cu Iran: Nu este un război, ci o operațiune militară. Este o nimica toată

Președintele Donald Trump a declarat vineri că războiul cu Iranul „este o nimica toată”. Liderul de la Casa Albă îi ia apărarea vicepreședintelui JD Vance, care a spus că ce se întâmplă între SUA și Iran nu este „război”, ci o operațiune militară.

Trump le-a spus reporterilor că atacurile aeriene americane asupra Iranului sunt acum „intermitente” și „că mulți oameni nici nu consideră conflictul drept un război”. Însă, pe platforma Truth Social, președintele a folosit de mai multe ori termenul „război” pentru conflictul cu Iranul desfășurat în ultimele 7 luni.

Războiul i-a costat pe plătitorii de taxe americani mai mult de 37,5 miliarde de dolari. 18 militari americani și-au pierdut viața.

„Îl înțeleg ce spune. Îi spun CONFLICT MILITAR pentru că este un mărunțiș pentru noi. Nu este mare lucru.”, a spus președintele.

De asemenea, Trump insistă că operațiunile militare se vor încheia după alegerile intermediare din noiembrie, pe care republicanii încearcă să le câștige pentru a menține majoritatea în Congres.

SUA și Iran au efectuat bombardamente aeriene de la începerea războiului pe 28 februarie, dar n-au trimis trupe.

„Am atacat Venezuela și acum am făcut asta. În Venezuela, n-am pierdut pe nimeni”, a spus Trump.

„Și în cazul Iranului, am pierdut 18 oameni. Și în Vietnam am pierdut 100.000 de oameni. Și în alte conflicte, am pierdut sute de mii de oameni”, a spus Trump.

În realitate, 58.220 de militari și-au pierdut viața în războiul din Vietnam, potrivit Arhivelor Naționale ale SUA, potrivit Associated Press

Întrebat de un reporter cum ar putea să descrie un război ca „pe un mărunțiș” după ce 18 militari americani au fost uciși, Trump a răspuns că a distrus programul nuclear iranian.

„Iranul nu are arme nucleare pentru că dacă le-ar fi avut, noi n-am mai fi fost aici”, a spus Trump

Sursa Foto: White House/ Profimedia