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Comuna Băița și-a luat rămas-bun de la primarul Damian Diniș. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum, în cămăși albe și cu eșarfe tricolore

Comuna Băița și-a luat rămas-bun de la primarul Damian Diniș. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum, în cămăși albe și cu eșarfe tricolore
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Sute de oameni s-au adunat sâmbătă în comuna Băița, județul Hunedoara, pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Damian Diniș, primarul localității. Acesta a murit la 58 de ani într-un accident tragic. La ceremonia de rămas-bun au participat localnici din toate satele comunei, apropiați și foști colaboratori ai edilului, dar și numeroși primari veniți din Hunedoara, Timiș și Gorj.

Alături de ei s-au aflat reprezentanți ai administrației județene și oameni care au ținut să fie prezenți pentru a-i aduce un ultim omagiu. Aceștia au făcut un gest aparte în semn de respect și recunoștință: s-au îmbrăcat în cămăși albe și eșarfe tricolore, conform Stiri din Hunedoara.

Primarul din Băița a murit într-un accident cu tractorul

Damian Diniș, edilul comunei Băița, a murit miercuri, 2 septembrie, la vârsta de 58 de ani, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat pe un teren din localitate, iar primarul a fost prins sub utilaj. Accidentul nu s-a produs pe un drum public.

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și au încercat să îl salveze, însă traumatismele suferite erau prea severe. Medicii au constatat decesul chiar în locul în care s-a produs accidentul.

Damian Diniș conducea comuna Băița de peste 25 de ani. Se afla la al șaptelea mandat de primar și era considerat unul dintre edilii cu cea mai îndelungată activitate din județul Hunedoara.

Cortegiul a trecut prin locurile importante din viața lui Damian Diniș

Ceremonia funerară a început la prânz, când cortegiul a plecat de la Căminul Cultural din Lunca. Traseul a inclus mai multe puncte legate de activitatea și viața fostului primar: stadionul din Crăciunești, sediul Primăriei Băița și, în final, locuința sa din Lunca.

Sursa: Știri din Hunedoara

Sursa: Știri din Hunedoara

La fiecare dintre aceste opriri, oamenii au avut câteva momente pentru a-și lua rămas-bun. Alegerea traseului a avut o puternică încărcătură simbolică, pentru că a trecut prin locurile în care Damian Diniș și-a petrecut o mare parte din viață, a lucrat pentru comună și a fost aproape de localnici.

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Sute de oameni au participat la slujba de înmormântare

Slujba religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți, conduși de Preasfințitul Părinte Gherontie. În jurul sicriului s-au strâns membrii familiei, rude, prieteni, colegi și numeroși localnici veniți să-i aducă un ultim omagiu.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a vorbit despre Damian Diniș ca despre una dintre figurile importante ale administrației locale hunedorene, remarcând numărul mare de mandate obținute de acesta și impactul pe care dispariția sa îl are asupra comunității.

Reprezentanții Organizației Județene PSD au rostit, la rândul lor, un mesaj de adio la căpătâiul fostului primar. În discurs, colegii săi au vorbit despre relația pe care Damian Diniș a avut-o cu oamenii din comună, despre anii petrecuți în administrația locală și despre rolul pe care l-a avut în comunitate.

Sursa: Știri din Hunedoara

Sursa: Știri din Hunedoara

Mesajul de adio postat de Primăria comunei Băița, județul Hunedoara

Primăria comunei Băița a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Damian Diniș, pe care îl descrie drept un lider dedicat, apropiat de echipă și preocupat permanent de binele comunității. Reprezentanții instituției au subliniat că fostul edil și-a dedicat peste 25 de ani dezvoltării localității și că va rămâne în memoria lor cu respect și recunoștință.

„Doliu în comunitatea noastră 🖤
Întreaga echipă a Primăriei comunei Băița își exprimă profundul regret și transmite sincere condoleanțe familiei, în urma dispariției atât de neașteptate a domnului primar, Damian Diniș.
Am pierdut nu doar un lider dedicat și un om de o deosebită valoare, ci și un partener de nădejde care a pus întotdeauna binele comunității pe primul loc. Energia, viziunea și devotamentul său vor rămâne un model pentru noi toți, iar proiectele sale vor continua să vorbească despre dragostea lui pentru această localitate. Peste un sfert de deceniu și-a dedicat puterea și priceperea pentru a face din ținuturile noastre un loc în care să-ți dorești sa te întorci.
Pentru noi, echipa lui, a fost o deosebită onoare să-l avem în mijlocul nostru. Ne-a privit mereu ca pe o familie!
Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente de grea încercare. Îi vom păstra o amintire plină de respect și recunoștință.
Drum lin spre îngeri domnule primar!”, scrie pe pagina de Facebook a Primăriei Comunei Băița.

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