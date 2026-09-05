Unul dintre liderii PNL sare în apărarea Adrianei Săftoiu, după decizia Curții Constituționale, care o lasă fără șefia TVR

Președintele organizației PNL Timiș, Marilen Pirtea, îi ia apărarea Adrianei Săftoiu, după decizia Curții Constituționale de încetare a mandatului la conducerea Televiziunii Române, pe care aceasta îl ocupă din 2025, în urma votului liberalilor din Camera Deputaților.

Asemenea, Adrianei Săftoiu, șeful PNL Timiș acuză magistrații Curții Constituționale Române că ar fi acționat în baza unor influențe politice, atât în ceea ce privește funcția de conducere a TVR, cât și a Radioului Român, la cârma căruia se afla Robert Schwartz.

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„Parlamentul este autoritatea care numește conducerile executive ale Televiziunii Române și Radioului Public, în urma unor proceduri și voturi distincte. De aceea, încetarea acestor mandate prin efectul motivării unei decizii a Curții Constituționale, motivare care se extinde și asupra unor hotărâri ale Parlamentului ce nu au făcut obiectul sesizării, ridică întrebări serioase.”, precizează liderul PNL pe Facebook.

Marilen Pirtea reiterează afirmațiile Adrianei Săftoiu, care a lansat ideea că judecătorii CCR ar fi decis să pună capăt mandatului de președinte al TVR, în contextul unor interese politice.

„Ana Adriana Săftoiu semnalează, pe bună dreptate, gravitatea unei asemenea situații: „Sincer, mi-e și frică să suspectez așa ceva, pentru că ar fi extraordinar de grav să mă gândesc că CCR ia decizii în funcție de interesele politice ale momentului.” Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii. Tocmai de aceea, ele trebuie să fie dincolo de orice ambiguitate și de orice suspiciune de ingerință politică. Aici, nu este vorba doar despre mandatul Adrianei Săftoiu. Este vorba despre independența televiziunii publice și despre dreptul societății de a ști că regulile nu sunt reinterpretate în funcție de cine trebuie să plece și cine urmează să fie instalat”, mai precizeză Pirtea.

Ce spune motivația CCR, intrată în posesia Gândul

Amintim că Gândul a intrat în posesia motivării Curții Constituționale în cazul ambelor hotărâri declarate neconstituţionale, referitoare la desemnarea candidaţilor la conducerea Societății Române de Televiziune (SRTV) și de Radiodifuziune (SRR) de către grupurile parlamentare ale celor două Camere.

Potrivit comunicatelor Curţii, cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administraţie ale celor două societăţi publice trebuiau ocupate de candidaţii propuşi potrivit configuraţiei politice şi ponderii grupurilor parlamentare în Parlament.

În esență, decizia CCR spune că faptul că în conducerea SRTV și SRR trebuie să se afle reprezentanți ai partidelor în aceeași pondere ca reprezentarea din Parlament.

AUR trebuia să aibă câte 2 membri titulari în fiecare dintre cele două consilii de administrație. În realitate, AUR primise doar câte un titular: Monica Ghiurco la TVR și Maria Muntean la Radio România.