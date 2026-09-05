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S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România

S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
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Un bărbat de 25 de ani, cu dublă cetățenie, ar fi dat în urmărire la nivel național după ce ar fi forțat două filtre ale poliției din Bulgaria. În timpul incidentului, un polițist ar fi fost rănit, informează în exclusivitate pentru Gândul surse judiciare.

Suspectul s-ar fi aflat la volanul unui autoturism furat, înmatriculat în Bulgaria, despre care există suspiciunea că ar fi fost folosit pentru transportul ilegal de migranți. După incident, bărbatul ar fi trecut granița în România și și-ar fi continuat deplasarea până în județul Mehedinți. În jurul orei 17:00, acesta ar fi abandonat autoturismul în apropierea orașului Strehaia și ar fi fugit, spun surse judiciare. Polițiștii de patrulă, cei de la investigații criminale și jandarmii au fost alertați și ar fi în prezent pe urmele fugarului.

Bărbatul ar deține un act de identitate fals

Bărbatul ar avea asupra sa două acte de identitate emise pe nume diferite, potrivit surselor judiciare. În documentul românesc de identitate, acesta ar figura sub numele Ivan George Andrei, despre care anchetatorii susțin că ar fi fals, conform informațiilor surselor judiciare.

Identitatea sa reală ar fi Drăgan Iulian, nume care apare în pașaportul emis de Republica Moldova, spun surse juridice pentru Gândul.

Polițiștii și jandarmii, mobilizați pentru prinderea suspectului

Fugarul ar fi cercetat de autoritățile bulgare pentru furtul a două autoturisme, precum și pentru infracțiuni legate de falsificarea și folosirea unor documente de identitate.

Surse judiciare transmit pentru Gândul că polițiștii de ordine publică și de investigații criminale, alături de jandarmi, au fost mobilizați și desfășoară în prezent căutări pentru prinderea fugarului.

Persoanele care îl observă sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să anunțe de urgență autoritățile și să nu încerce să îl abordeze.

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