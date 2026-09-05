O simplă misiune de patrulare s-a transformat într-o întâlnire inedită pentru echipa de pompieri români aflată în Grecia. În calea salvatorilor a apărut un motan care, după ce s-a apropiat de aceștia, a ales să nu mai plece. Pentru că le-a amintit de celebrul personaj de desene animate, pompierii i-au spus, în mod simbolic, „Garfield”. Imaginile cu noul companion al echipei au fost publicate sâmbătă, 5 septembrie, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe Facebook, conform Mediafax.

Motanul s-a apropiat de echipa de salvatori

Întâlnirea a avut loc în timpul unei misiuni de patrulare și recunoaștere în zone din Grecia considerate expuse unui risc ridicat de incendii de vegetație. Motanul portocaliu le-a apărut în cale prietenos și curios, iar salvatorii i-au oferit apă și hrană.

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Felina i-a însoțit pe pompieri pe parcursul exercițiului desfășurat de modulul românesc și a atras rapid atenția întregii echipe. Inspectoratul General petru Situații de Urgență România a scris în postarea de pe Facebook că motanul a simțit cel mai probabil că sunt persoane de încredere.

„Misiune specială în Grecia: l-am întâlnit pe Garfield!

Pompierii români aflați în Grecia au avut parte, ieri, de o vizită… cu totul neașteptată! În timpul misiunilor de patrulare și recunoaștere în zone cu risc ridicat de producere a incendiilor, colegii noștri au dat peste un motănel care semăna izbitor cu celebrul Garfield. Și, cum probabil a simțit că oamenii aceștia sunt de încredere, s-a apropiat imediat, prietenos și curios, hotărât parcă să intre și el în dispozitiv. Pompierii l-au îndrăgit pe loc, i-au oferit apă și ceva de mâncare, iar Garfield a decis că… nu mai pleacă! ”, a scris Inspectoratul General petru Situații de Urgență România.

Garfield a devenit noul coleg necuvântător al pompierilor

IGSU a relatat episodul într-un ton amuzant și l-a prezentat pe motan drept un nou „coleg necuvântător” al salvatorilor români. Chiar dacă nu avea cască, uniformă sau echipament de protecție, „Garfield” a primit rapid, în mod neoficial, rolul de mascotă a echipei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a subliniat că astfel de momente reamintesc faptul că activitatea salvatorilor are în centrul său protejarea vieții, inclusiv atunci când este vorba despre animale aflate într-o situație vulnerabilă.

„Poate că nu a avut cască, uniformă sau echipament de intervenție , dar și-a luat foarte în serios rolul de mascotă a echipei.

Astfel de momente ne reamintesc că, în misiunile noastre, protejăm și salvăm vieți și bunuri, dar nu uităm niciodată de cele mai mici și vulnerabile suflete.