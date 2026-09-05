O simplă misiune de patrulare s-a transformat într-o întâlnire inedită pentru echipa de pompieri români aflată în Grecia. În calea salvatorilor a apărut un motan care, după ce s-a apropiat de aceștia, a ales să nu mai plece. Pentru că le-a amintit de celebrul personaj de desene animate, pompierii i-au spus, în mod simbolic, „Garfield”. Imaginile cu noul companion al echipei au fost publicate sâmbătă, 5 septembrie, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe Facebook, conform Mediafax.
Întâlnirea a avut loc în timpul unei misiuni de patrulare și recunoaștere în zone din Grecia considerate expuse unui risc ridicat de incendii de vegetație. Motanul portocaliu le-a apărut în cale prietenos și curios, iar salvatorii i-au oferit apă și hrană.
Felina i-a însoțit pe pompieri pe parcursul exercițiului desfășurat de modulul românesc și a atras rapid atenția întregii echipe. Inspectoratul General petru Situații de Urgență România a scris în postarea de pe Facebook că motanul a simțit cel mai probabil că sunt persoane de încredere.
IGSU a relatat episodul într-un ton amuzant și l-a prezentat pe motan drept un nou „coleg necuvântător” al salvatorilor români. Chiar dacă nu avea cască, uniformă sau echipament de protecție, „Garfield” a primit rapid, în mod neoficial, rolul de mascotă a echipei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a subliniat că astfel de momente reamintesc faptul că activitatea salvatorilor are în centrul său protejarea vieții, inclusiv atunci când este vorba despre animale aflate într-o situație vulnerabilă.
În această vară, România a trimis în Grecia nu unul, ci trei contingente succesive de pompieri, câte 40 în fiecare rundă, adică 120 de salvatori în total.
40 de pompieri români au plecat pe 30 august de la Unitatea Specială de Intervenție din Ciolpani spre Grecia, pentru a sprijini autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație și de pădure.
Aceștia au ajuns în Grecia pe 31 august și reprezintă al treilea schimb trimis de România în această vară. Baza de operații a pompierilor români este la Nea Makri, în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.
Misiunea pompierilor români în Grecia se desfășoară între 1 august și 15 septembrie, în cadrul programului european de pre-poziționare pentru statele cu risc ridicat de incendii. Grecia se confruntă în această perioadă cu un risc ridicat de incendii de vegetație, pe fondul temperaturilor foarte ridicate, al secetei și al vântului puternic.