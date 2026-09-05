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Un motan a devenit mascota pompierilor români aflați în Grecia. Salvatorii l-au botezat „Garfield”

Un motan a devenit mascota pompierilor români aflați în Grecia. Salvatorii l-au botezat „Garfield”
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O simplă misiune de patrulare s-a transformat într-o întâlnire inedită pentru echipa de pompieri români aflată în Grecia. În calea salvatorilor a apărut un motan care, după ce s-a apropiat de aceștia, a ales să nu mai plece. Pentru că le-a amintit de celebrul personaj de desene animate, pompierii i-au spus, în mod simbolic, „Garfield”. Imaginile cu noul companion al echipei au fost publicate sâmbătă, 5 septembrie,  de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe Facebook, conform Mediafax.

Motanul s-a apropiat de echipa de salvatori

Întâlnirea a avut loc în timpul unei misiuni de patrulare și recunoaștere în zone din Grecia considerate expuse unui risc ridicat de incendii de vegetație. Motanul portocaliu le-a apărut în cale prietenos și curios, iar salvatorii i-au oferit apă și hrană.

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Felina i-a însoțit pe pompieri pe parcursul exercițiului desfășurat de modulul românesc și a atras rapid atenția întregii echipe. Inspectoratul General petru Situații de Urgență România a scris în postarea de pe Facebook că motanul a simțit cel mai probabil că sunt persoane de încredere.

„Misiune specială în Grecia: l-am întâlnit pe Garfield!
Pompierii români aflați în Grecia au avut parte, ieri, de o vizită… cu totul neașteptată!
În timpul misiunilor de patrulare și recunoaștere în zone cu risc ridicat de producere a incendiilor, colegii noștri au dat peste un motănel care semăna izbitor cu celebrul Garfield. Și, cum probabil a simțit că oamenii aceștia sunt de încredere, s-a apropiat imediat, prietenos și curios, hotărât parcă să intre și el în dispozitiv. Pompierii l-au îndrăgit pe loc, i-au oferit apă și ceva de mâncare, iar Garfield a decis că… nu mai pleacă!  ”, a scris Inspectoratul General petru Situații de Urgență România.

Garfield a devenit noul coleg necuvântător al pompierilor

IGSU a relatat episodul într-un ton amuzant și l-a prezentat pe motan drept un nou „coleg necuvântător” al salvatorilor români. Chiar dacă nu avea cască, uniformă sau echipament de protecție, „Garfield” a primit rapid, în mod neoficial, rolul de mascotă a echipei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a subliniat că astfel de momente reamintesc faptul că activitatea salvatorilor are în centrul său protejarea vieții, inclusiv atunci când este vorba despre animale aflate într-o situație vulnerabilă.

„Poate că nu a avut cască, uniformă sau echipament de intervenție, dar și-a luat foarte în serios rolul de mascotă a echipei.
Astfel de momente ne reamintesc că, în misiunile noastre, protejăm și salvăm vieți și bunuri, dar nu uităm niciodată de cele mai mici și vulnerabile suflete.
Pentru că fiecare viață contează”, a transmis IGSU la finalul relatării despre întâlnirea dintre pompierii români și motanul „Garfield”.

40 de pompieri români au plecat în Grecia pe 30 august

În această vară, România a trimis în Grecia nu unul, ci trei contingente succesive de pompieri, câte 40 în fiecare rundă, adică 120 de salvatori în total.
40 de pompieri români au plecat pe 30 august de la Unitatea Specială de Intervenție din Ciolpani spre Grecia, pentru a sprijini autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație și de pădure.

Aceștia au ajuns în Grecia pe 31 august și reprezintă al treilea schimb trimis de România în această vară. Baza de operații a pompierilor români este la Nea Makri, în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Misiunea pompierilor români în Grecia se desfășoară între 1 august și 15 septembrie, în cadrul programului european de pre-poziționare pentru statele cu risc ridicat de incendii. Grecia se confruntă în această perioadă cu un risc ridicat de incendii de vegetație, pe fondul temperaturilor foarte ridicate, al secetei și al vântului puternic.

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