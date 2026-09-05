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Hidroelectrica, cu cel mai mic preț din țară la energie electrică, anunță noi scumpiri. Care sunt viitoarele tarife

Hidroelectrica, cu cel mai mic preț din țară la energie electrică, anunță noi scumpiri. Care sunt viitoarele tarife
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Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, dar și furnizor de energie pentru mai bine de 1,2 milioane de clienți casnici, pe fondul celui mai mic preț din țară, crește prețul din noua sa ofertă pentru populație. Iată care sunt noile tarife ale companiei de stat.

Hidroelectrica a trimis deja unora dintre clienții casnici cărora le expira contractul de furnizare noile condiții contractuale, care intră în vigoare din octombrie, cel puțin în notificările consultate de Economica.net.

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Majorare a prețului energiei active de 13%

Hidroelectrica a majorat prețul energiei electrice active, care va fi de 0,515 lei/kWh, fără tarife de rețea și taxe, față de nivelul de acum, de 0,45 de lei/kWh. Așadar, compania anunță o majorare a prețului energiei active de 13% pentru clienții cărora le expiră contractele sau pentru clienții noi.

Hidroelectrica

Majorarea pare inevitbilă, ținând cont de creșterile de prețuri din piețele de energie, dar mai ales de lipsa apei, în special debitul redus al Dunării. Acesta afectează masiv producția de energie electrică la hidrocentralele de la Porțile de Fier și chiar a închis vara aceasta cetrala nucleară de la Cernavodă.

Energia disponibilă pentru achiziție din piață va fi mai scumpă

În plus, mai scrie publicația, odată cu apropierea sezonului de toamnă-iarnă, scade resursa de energie fotovoltaică, din care Hidroelectrica achiziționa masiv din piețe ziua, când prețul era mic. În consecință, va fi disponibilă pentru achiziție din piață o energie mai scumpă.

La nivel de preț final din factură, deci cel cu toate tarifele și taxele, noile prețuri pleacă de la 1,19 lei/kWh pentru clienții din zonele de distribuție ale Rețele Electrice (era 1,11 lei) și ajung la 1,27 de lei/kWh pentru zona de distribuție a Delgaz Grid (era 1,19 lei). Așadar, majorarea prețului final facturat este de circa 7%.

Prețurile finale din fiecare zonă de rețea

Profitul companiei de stat a crescut cu 62% în 2026

De precizat că gigantul de stat și-a crescut producția de energie cu 16% în primul semestru din 2026. Concret, în primele 6 luni din acest an, veniturile Hidroelectrica au crescut cu 40%, la 6 miliarde de lei. Profitul net a crescut cu 62%, la 2,57 de miliarde de lei, conform datelor prezentate de companie pentru primele 6 luni ale anului.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.

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