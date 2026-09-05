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„Jocurile Foamei” în variantă românească. Analist economic: „Va fi o iarnă foarte dificilă/Datoriile sunt uriașe”

„Jocurile Foamei” în variantă românească. Analist economic: „Va fi o iarnă foarte dificilă/Datoriile sunt uriașe”
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Erodarea puterii de cumpărare a românilor continuă, scumpirea energiei continuă, iar efectele se văd tot mai clar în scăderea consumului. Deși deficitul bugetar a scăzut, analistul economic Adrian Negrescu avertizează că criza economică va escalada și în 2027 va fi o versiune autohtonă a „Jocurilor Foamei”.

În opinia cunoscutului analist, anul 2027 ar putea debuta cu o iarnă severă, în condițiile în care facturile la energie și gaze continuă crească, iar veniturile populației ar putea fi mai afectate decât acum.

„Jocurile Foamei”, varianta România

Scăderea puterii de cumpărare a început să schimbe în mod vizibil comportamentul românilor. În piețe, comercianții vorbesc despre clienți care cumpără cantități tot mai mici. Alții iau cu asalt supermarketurile în căutarea promoțiilor.

Consultantul economic Adrian Negrescu consideră că inflația uriașă (cea mai mare din Europa) și erodarea veniturilor sunt efectul unei probleme economice mult mai grave. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, acesta a comparat criza actuală cu o versiune autohtonă a „Jocurilor Foamei”.

„Da, pentru că suntem ca într-un fel de «Jocurile Foamei», în versiune românească. Iată, cu 12 luni, 12 episoade unul după altul, care, probabil, se vor prelungi cu un nou sezon: în 2027. Glumim, dar asta este realitatea: suntem, din păcate, într-o zonă de «Ice Age economic», i-aş spune. Un fel de epocă de gheaţă, în care totul a îngheţat, în care situaţia puterii de cumpărare este din ce în ce mai gravă”, a afirmat acesta.

Statul a alimentat scumpirile, spune analistul

Economistul pune deteriorarea puterii de cumpărare și pe seama politicilor fiscale din ultimii ani. El susține că prețurile mari ale energiei și gazelor au contribuit la inflație. Pe de altă parte, majorările succesive de taxe și creșterea TVA au pus o presiune suplimentară asupra populației. Toate acestea au fost alimentate de măsurile fiscale recente.

Analistul economic Adrian Negrescu. Sursa foto: Facebook

„Corecţia asta se întâmplă pentru că statul român, prin preţurile la energie şi gaze, a generat inflaţie, a generat creşteri de preţuri masive. A venit cu cu taxe peste taxe: de 4 ori au crescut taxele în ultimii 5 ani de zile. Motiv pentru care, bineînţeles, puterea de cumpărare s-a prăbuşit. Deci, statul român, politicienii au acţionat cu cinism pentru a aduna mai mulţi bani la buget şi, în felul acesta, pentru a reduce puterea de cumpărare a oamenilor”, consideră Negrescu.

Facturi mai mari și venituri înghețate în 2027

Din păcate, perspectivele pentru anul viitor sunt și mai alarmante în scenariul prezentat de specialist. Adrian Negrescu avertizează că o nouă creștere a prețurilor la electricitate și gaze s-ar putea transfera rapid în facturile populației, tocmai într-o perioadă în care veniturile sunt deja afectate de scumpiri.

„Va fi un an 2027 extrem de greu, care va începe cu o iarnă foarte dificilă. Gândiţi-vă că se pregătesc în momentul de faţă să crească preţul energiei electrice, preţul gazelor. Toate astea vor genera nişte facturi la întreţinere foarte, foarte mari. Pe care mare parte din populaţie nu va reuşi să le plătească. 2027 va fi un an în care, probabil, vor îngheţa toate veniturile populaţiei, pentru că datoriile sunt uriaşe”, a conchis acesta.

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