Ucraina s-a abținut să voteze rezoluția Organizației Națiunilor Unite pentru noua proiecție cartografică a Pământului egal (Equal Earth în engleză), după ce a reclamat că versiunea politică a hărții ilustrează în mod eronat peninsula Crimeea ca o regiune separată de restul țării. S-au abținut și alte state est-europene, inclusiv Republica Moldova, să voteze rezoluția privind corectarea hărții planetei. România a votat în favoarea rezoluției scandaloase ce a fost respinsă de Statele Unite.

Reprezentantul Ucrainei, Andrii Melnik, a declarat că harta politică afișată încalcă Carta ONU și dreptul internațional, acuzând că legitimează ocupația rusă a teritoriilor ucrainene. Crimeea apare pe hartă colorată cu gri, Ucraina cu verde, iar Federația Rusă cu galben.

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Ucraina se plânge că ONU recunoaște ocupația rusă a peninsulei Crimeea

Peninsula ucraineană se află sub ocupație rusă de la referendumul de separare a peninsulei de Ucraina orchestrat de Kremlin și anexarea din 2014 de către trupele ruse. Nici Kievul, Londra, Bruxelles și nici Washington DC n-au recunoscut anexarea rusă, ba chiar au ripostat cu sancțiuni împotriva Moscovei.

„Equal Earth”, considerată o alternativă la proiecția Mercator, este noua hartă globală propusă de ONU care a fost aprobată de 164 de țări în Adunarea Generală a ONU și are ca scop să redea mai fidel proporțiile reale ale Africii și ale altor regiuni ale lumii. Singurul vot împotrivă a fost din partea SUA.

Ucraina și Republica Moldova s-au abținut să voteze rezoluția. România a votat „pentru”

Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Serbia, Lituania și Estonia s-au abținut, potrivit TASS. România a votat „pentru” această rezoluție în care Crimeea este despărțită de Ucraina, în ciuda afirmațiilor oficialilor români privind integritatea teritorială a Ucrainei.

„Ţara noastră sprijină o soluţie pentru încetarea conflictului din Ucraina, bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a acestei ţări” (ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în august 2025) „România va continua să susțină independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei,” (Președintele Nicușor Dan, în august 2026)

O campanie inițiată de Togo. Franța a anunțat că renunță la hărțile Mercator

Rezoluția adoptată la sediul ONU a avut loc după campania #CorrectTheMap susținută de Togo în numele Uniunii Africane, care s-a opus proiecției Mercator pentru modul în care transpunea suprafața sferică a Pământului. „Equal Earth” este o proiecție cartografică globală pseudocilindrică cu suprafețe egale, creată de Bojam Savric, Bernhard Jenny și Tom Patterson în 2017.

Franța s-a alăturat demersului. Șefa diplomației franceze, Jean-Noel Barrot, a anunțat că Franța va renunța la hărțile Mercator.

„Statele Unite, Rusia și China au o importanță vizuală disproporționată în comparație cu Africa, America Latină sau Asia de Sud-Est. Distorsiunile prind în cele din urmă rădăcini în percepții. A venit momentul să le corectăm. Schimbarea hărții nu schimbă evident lumea. (…) Dar corectarea unei reprezentări care o distorsionează este deja un act de adevăr”.

Proiecția introdusă în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator a facilitat navigația maritimă, cu toate că au fost remarcate distorsiuni, de la latitudinile ridicate reprezentate disproporționat de mari, la reprezentarea suprafețelor din apropierea Ecuatorului la dimensiuni mai mici decât sunt în realitate.

Pe o hartă Mercator, Africa și Groenlanda par să aibă dimensiuni similare. În realitate, continentul african este de 14 ori mai mare decât insula arctică. Harta Mercator redă curbura Pământului făcând țările aflate în apropierea Ecuatorului să pară mai mici decât sunt în realitate, în timp ce țările situate mai aproape de poli apar mai mari.

Noua hartă ar urma să fie afișată în școli, universități și pe dispozitive digitale. Totuși, rezoluția nu are caracter obligatoriu. Guvernele și instituțiile educaționale nu vor fi constrânse să folosească noua reprezentare și nici să renunțe la proiecția Mercator.

„O lume echitabilă începe cu o hartă echitabilă”

În luna februarie, cele 54 de state membre ale Uniunii Africane au adoptat această proiecție și au declarat că ea „reprezintă mai exact dimensiunile tuturor continentelor, în special ale Africii”. Grupul de campanie online #CorrectTheMap a transmis:

„Ai putea încadra Statele Unite, China, India, Japonia, Mexicul și o mare parte din Europa în Africa și tot ar mai rămâne teren disponibil”.

Înaintea votului de vineri, ministrul de Externe al statului Togo, Robert Dussey, a declarat pentru agenția Reuters:

„O lume echitabilă începe cu o hartă echitabilă”.

SUA au fost singura națiune care a votat împotrivă: „În loc să se preocupe de pacea mondială, ONU dezbate proiecte cartografice din secolul 16”

Reprezentanta SUA, Yaryna Ferencevych, a denunțat că ONU își pierde credibilitatea. Ea spune că organizația este preocupată să-și promoveze agenda ideologică. Ea a îndemnat ONU să se concentreze pe problemele reale ale păcii internaționale.

„Rezoluții precum aceasta și agenda ideologică pe care o promovează împiedică activitatea acestei instituții și contribuie la pierderea credibilității sale. În loc să se concentreze pe problemele reale ale păcii internaționale, prosperității sau bunelor relații dintre țări, acest organism dezbate proiecte cartografice care datează din secolul al XVI-lea. Rezoluții de acest gen și agenda ideologică pe care o promovează sunt obstacole pentru munca noastră de aici și motivul pentru care această instituție își pierde credibilitatea. Atunci când Națiunile Unite se întreabă de nenumărate ori de ce își pierde legitimitatea în lume și nu este luată în serios, noi ne referim la rezoluții de acest gen. Îndemnăm țările membre să insufle bun simț acestei organizații și să respingă complet acest text. Statele Unite vor vota „nu” la această rezoluție.”, a spus reprezentanta SUA.

Sursa Foto: ONU