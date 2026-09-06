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Război în Ucraina, ziua 1.655. Armistițiu în jurul centralei nucleare de la Zaporojie pentru a permite reparații

Război în Ucraina, ziua 1.655. Armistițiu în jurul centralei nucleare de la Zaporojie pentru a permite reparații
Război în Ucraina, ziua 1.655. Armistițiu în jurul centralei nucleare de la Zaporojie
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Războiul din Ucraina a intrat duminică 6 septembrie 2026, în a 1655-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu în jurul centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse, pentru realizarea de reparații care vor restabili alimentarea cu energie.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa

În felul acesta, centrala va putea funcționa în siguranță, a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este fără energie externă din 20 august din cauza „activității militare” la nord de râul Nipru. De atunci, potrivit AIEA, centrala s-a bazat pe generatoare diesel pentru a răci cele șase reactoare și bazinele de combustibil uzat.

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„Centrala rămâne fără rezerve de motorină și se confruntă cu o posibilă pană totală de curent în câteva zile, cu excepția cazului în care alimentarea cu energie externă este restabilită sau dacă se pot transporta mai multe rezerve de combustibil la fața locului, unde este o zonă de război activă”, a precizat AIEA în notă.

Agenția ONU menționează că a intermediat cu succes un armistițiu în apropierea liniei electrice, astfel încât tehnicienii ucraineni să poată începe sâmbătă lucrările de reparații – „Ambele părți au cooperat constructiv cu AIEA în scopul siguranței și securității nucleare”.

Deși centrala nu mai generează electricitate deoarece reactoarele sale sunt oprite tehnic, unitatea necesită în continuare o alimentare constantă cu energie și sisteme operaționale pentru a asigura răcirea miezului și a combustibilului nuclear uzat, care încă generează căldură reziduală.

Emisarii lui Trump, turneu pentru negocieri de pace

Un avion special provenind din Statele Unite a aterizat, sâmbătă, la Moscova, transportându-I pe emisarii speciali ai lui Donald Trump. Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit cu președintele Vladimir Putin pentru a relansa negocierile de pace din Ucraina.

Bancherul rus Kirill Dmitriev i-a așteptat pe americani la aeroport. El a declarat pentru Reuters că a rămas în contact cu negociatorii americani în timpul unei pauze în cadrul vizitelor lor în Rusia și a participat la toate întâlnirile lor anterioare cu Vladimir Putin. De asemenea, el a jucat un rol în negocierea derogărilor de la sancțiunile SUA pentru petrolul rusesc din acest an, amintește agenția de presă britanică.

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