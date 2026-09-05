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Robogete, replică dură pentru ministrul Muncii: Legea salarizării pregătită de Dragoș Pîslaru a fost un dezastru

Robogete, replică dură pentru ministrul Muncii: Legea salarizării pregătită de Dragoș Pîslaru a fost un dezastru
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Disputele provocate de controversata lege a salarizării continuă pe scena politică, chiar dacă este oficial faptul că jalonul a fost ratat. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Drogobete, îl acuză pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru acest eșec. 

Vestea că salariile bugetarilor vor scădea a provocat panică printre aceștia, care au amenințat cu proteste în masă. PSD susține că a încercat să modifice unele prevederi din proiectul legislativ, însă executivul Bolojan a avertizat că nu există deloc fonduri pentru creșteri de salarii.

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Prima scenă politică a devenit imediat o arenă pentru atacuri din toate direcțiile pe această temă. Reamintim că legea salarizării a eșuat. Negocierile pentru noul proiect de lege s-au blocat, având ca efect pierderea de către România a 770 de milioane de euro din PNRR.

 „Soluţia nu este să tăiem, ci să construim mai bine”

Astfel, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete apreciază că proiectul noii legi a salarizării, pregătit de reprezentanţii Ministerului Muncii, condus interimar de Dragoş Pîslaru, a fost pur și simplu „un dezastru”.

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Social-democratul spune că noua lege a salarizării în sănătate trebuie clădită pe principii solide: venituri protejate, gărzi plătite corect, angajări acolo unde există deficit de personal şi corectitudine. „Soluţia nu este să tăiem, ci să construim mai bine”, adaugă Rogobete.

Fostul ministru al Sănătăţii îl acuză pe actualul ministru interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, sub conducerea căruia a fost pregătit proiectul Legii salarizării bugetarilor, că acest document a fost practic ratat.

PSD a cerut ca veniturile să nu scadă

În mesajul său, Alexandru Rogobete amintește că partidul pe care îl reprezintă a atenționat în repetate rânduri că veniturile personalului medical, dar și ale altor categorii de angajați la stat vor fi afectate de această lege.

„Tot ce am cerut a fost ca niciun venit să nu scadă. Din păcate, proiectul pe care l-aţi pregătit pentru legea salarizării a fost un dezastru. O nouă lege a salarizării care reduce veniturile personalului medical, personalului din învăţământ, din apărare, din ordine şi siguranţă nu a putut fi acceptată”, afirmă Rogobete într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Principii clare pentru cadrele medicale

În final, politicianul consideră că noua lege a salarizării în sănătate trebuie să dea prioritate protejării veniturilor medicilor, plății  gărzilor sau angajări echitabile acolo unde există deficit.

„Noua lege a salarizării în sănătate trebuie construită pe principii clare: venituri protejate, gărzi plătite corect, angajări unde există deficit şi echitate. Soluţia nu este să tăiem, ci să construim mai bine”, mai spune Alexandru Rogobete.

De adăugat că scandalul pe legea salarizării a ajuns la Bruxelles, PSD cerând sprijinul Ursulei von der Leyen pentru protejarea salariilor din Educație și Sănătate. 

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