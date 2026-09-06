Prima pagină » Știri externe » Un consilier al lui Putin susține că Ucraina va pierde Transcarpatia și Bucovina de Nord. Teritoriile vestice, returnate României și Ungariei

Un consilier al lui Putin susține că Ucraina va pierde Transcarpatia și Bucovina de Nord. Teritoriile vestice, returnate României și Ungariei

Un consilier al lui Putin susține că Ucraina va pierde Transcarpatia și Bucovina de Nord. Teritoriile vestice, returnate României și Ungariei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un consilier al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că Ucraina și-ar putea pierde teritoriile de vest ce au aparținut de drept altor state, precum Ungaria, Polonia și România. El a reamintit că regiunea Transcarpatia aparține Ungariei.

Anton Kobiakov susține că Transcarpatia a fost teritoriu al Regatului Ungariei. Consilierul rus este secretar executiv al organizării comitetului la Forunul Economic Estic.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Consilierul lui Putin: „Vestul Ucrainei a devenit un bârlog al răului”

Kobiakov a afirmat că Vestul Ucrainei este acum un „bârlog al răului”, unde naționalismul ucrainean a fost impus. Dar este de părere că Ucraina își va pierde în cele din urmă nu doar teritoriile estice revendicate de Rusia, dar și teritoriile vestice, potrivit Daily News Hungary 

„Ucraina își va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile vestice ce au aparținut Poloniei, României și Ungariei înainte de cel de-al Doilea Război Mondial”.

Kobiakov a afirmat că Ucraina a devenit azi o „avangardă a fascismului european” și a reamintit că Kievul și Moscova au luptat împreună împotriva fascismului.

„Am luptat împreună împotriva fasciștilor. Cum de s-a întâmplat ca ei să devină capul Reich-ului ucrainean?”.

Putin: Totul se va așeza la locul lui

Vladimir Putin a spus că ar putea ani sau chiar decenii de acum înainte ca teritoriile controlate de Ucraina să fie returnate statelor deținătoare de drept, dar că în cele din urmă, a continuat el, „din punct de vedere istoric, totul se va așeza la locul lui”.  Și Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a spus că împărțirea Ucrainei este o posiblitate de luat în considerare.

Medvedev s-a afișat cu o hartă în care Ucraina este dezmembrată, iar teritoriile vestice îi revin Ungariei. Polonia preia Galicia. Iar României îi revine Bucovina de Nord, inclusiv Cernăuți. Rusia ocupă tot estul și centurl Ucrainei, din care mai rămâne doar regiunea Kievului.

Istoria Transcarpatiei

În Cronica pictată de la Viena din secolul al 14-lea scrie că cel mai timpuriu stat format în Transcarpatia de azi a fost Ungvari. Denumirea derivă de la onoguri, un popor migrator de origine turcică provenit din grupul ogurilor din Asia Centrală.

În Gesta Hungarorum scrie că prințul Almos l-a numit pe fiul său Arpad drept conducător al Hungvaria. În 895, triburile ungare au pătruns în bazinul carpatic. De atunci, regiunea Transcarpatia a fost sub influența Principatului Ungariei, și din anul 1000, a Regatului Ungariei.

Voievodatul de Maramureș, o niune de cnezate de vale conduse de cnezi locali, s-a stabilit în vestul regiunii Transcarpatia din 1343. Din 1867, a fost parte a Austro-Ungariei. După dezmembrarea Austro-Ungariei în 1918, regiunea a fost ocupată de România până la finalul anului și recapturată de Ungaria în 1919. După Tratatul de la Trianon din 1920, Transcarpatia a devenit parte a Cehoslovaciei.

Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, în urma Acordului de la Munchen din 1938, sudul regiunii a fost cedată Ungariei. În decembrie 1938, regiunea autonomă Carpato-Ucraina a Cehoslovaciei și-a declarat independența. A fost ocupată de Ungaria în martie 1939. A rămas în istorie ca statul cu cea mai scurtă existență din istorie.

În 1944, regiunea a fost ocupată de Armata Roșie a Uniunii Sovietice. În 1946, URSS a  înființat oblastul Transcarpatia și a devenit parte a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. După  ce Ucraina și-a dobândit independența, a fost organizat un referendum pentru autonomia regiunii Transcarpatia. 78% din votanți au fost în favoarea autonomiei, dar nu le-a fost niciodată acordată.

Din populația de 1,244.476 de locuitori ai regiunii:

  • 1 milion sunt ucraineni
  • 151.500 sunt unguri
  • 32.100 sunt români
  • 31.000 sunt ruși
  • 14.000 sunt rromi
  • 5.600 sunt slovaci
  • 3.500 sunt germani

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Planul lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu. Cei trei pași prin care SUA își vor implementa strategia post-război
06:30
Planul lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu. Cei trei pași prin care SUA își vor implementa strategia post-război
CONTROVERSĂ Ucraina și Moldova s-au abținut să voteze rezoluția ONU despre noua hartă globală în care Crimeea apare ca teritoriu rusesc. România a votat „pentru”
06:00
Ucraina și Moldova s-au abținut să voteze rezoluția ONU despre noua hartă globală în care Crimeea apare ca teritoriu rusesc. România a votat „pentru”
FLASH NEWS Atac cibernetic la Berlin, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. Primarul confirmă că au fost furate „date sensibile”
22:44
Atac cibernetic la Berlin, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. Primarul confirmă că au fost furate „date sensibile”
NEGOCIERI 🚨 Vladimir Putin i-a întâmpinat pe emisarii lui Trump. Pe fondul unui armistițiu de 3 zile, încep negocieri cruciale pentru un nou plan de pace
20:44
🚨 Vladimir Putin i-a întâmpinat pe emisarii lui Trump. Pe fondul unui armistițiu de 3 zile, încep negocieri cruciale pentru un nou plan de pace
FLASH NEWS Alertă aeriană în Polonia, din cauza unui atac rusesc la graniță. Mai multe avioane de luptă au fost ridicate de la sol
20:25
Alertă aeriană în Polonia, din cauza unui atac rusesc la graniță. Mai multe avioane de luptă au fost ridicate de la sol
FLASH NEWS Președintele Serbiei anunță că demisionează pentru a candida la funcția de premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
20:13
Președintele Serbiei anunță că demisionează pentru a candida la funcția de premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
Mediafax
SUA pregătesc o nouă hartă strategică a Orientului Mijlociu. Planul lui Trump
Digi24
Cum încearcă „tocilara sexy” să convingă mai multe italience să urmeze o carieră în domeniul științific. Quantum Girl e virală pe net
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Pericolul care pândește democrațiile europene. Matthew Kaminski, fost redactor-șef „Politico“: „Oamenii sunt nemulțumiți că elitele i-au dezamăgit“
Mediafax
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Click
Motivul pentru care Marcel a vrut să participe la „Insula Iubirii” cu soția sa. Ce vrea să vadă Armina
Digi24
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Abdicarea lui Carol al II-lea, cel mai controversat rege al României
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
ACTUALITATE 6 Septembrie, calendarul zilei: Se sting Akira Kurosawa, Luciano Pavarotti și Burt Reynolds
07:15
6 Septembrie, calendarul zilei: Se sting Akira Kurosawa, Luciano Pavarotti și Burt Reynolds
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
05:00
Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
REACȚIE Unul dintre liderii PNL sare în apărarea Adrianei Săftoiu, după decizia Curții Constituționale, care o lasă fără șefia TVR
23:28
Unul dintre liderii PNL sare în apărarea Adrianei Săftoiu, după decizia Curții Constituționale, care o lasă fără șefia TVR
NEWS ALERT S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
23:20
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
DECES Comuna Băița și-a luat rămas-bun de la primarul Damian Diniș. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum, în cămăși albe și cu eșarfe tricolore
22:11
Comuna Băița și-a luat rămas-bun de la primarul Damian Diniș. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum, în cămăși albe și cu eșarfe tricolore
REACȚIE Robogete, replică dură pentru ministrul Muncii: Legea salarizării pregătită de Dragoș Pîslaru a fost un dezastru
21:59
Robogete, replică dură pentru ministrul Muncii: Legea salarizării pregătită de Dragoș Pîslaru a fost un dezastru

Cele mai noi

Trimite acest link pe