Un consilier al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că Ucraina și-ar putea pierde teritoriile de vest ce au aparținut de drept altor state, precum Ungaria, Polonia și România. El a reamintit că regiunea Transcarpatia aparține Ungariei.

Anton Kobiakov susține că Transcarpatia a fost teritoriu al Regatului Ungariei. Consilierul rus este secretar executiv al organizării comitetului la Forunul Economic Estic.

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Consilierul lui Putin: „Vestul Ucrainei a devenit un bârlog al răului”

Kobiakov a afirmat că Vestul Ucrainei este acum un „bârlog al răului”, unde naționalismul ucrainean a fost impus. Dar este de părere că Ucraina își va pierde în cele din urmă nu doar teritoriile estice revendicate de Rusia, dar și teritoriile vestice, potrivit Daily News Hungary

„Ucraina își va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile vestice ce au aparținut Poloniei, României și Ungariei înainte de cel de-al Doilea Război Mondial”.

Kobiakov a afirmat că Ucraina a devenit azi o „avangardă a fascismului european” și a reamintit că Kievul și Moscova au luptat împreună împotriva fascismului.

„Am luptat împreună împotriva fasciștilor. Cum de s-a întâmplat ca ei să devină capul Reich-ului ucrainean?”.

Putin: Totul se va așeza la locul lui

Vladimir Putin a spus că ar putea ani sau chiar decenii de acum înainte ca teritoriile controlate de Ucraina să fie returnate statelor deținătoare de drept, dar că în cele din urmă, a continuat el, „din punct de vedere istoric, totul se va așeza la locul lui”. Și Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a spus că împărțirea Ucrainei este o posiblitate de luat în considerare.

Medvedev s-a afișat cu o hartă în care Ucraina este dezmembrată, iar teritoriile vestice îi revin Ungariei. Polonia preia Galicia. Iar României îi revine Bucovina de Nord, inclusiv Cernăuți. Rusia ocupă tot estul și centurl Ucrainei, din care mai rămâne doar regiunea Kievului.

Istoria Transcarpatiei

În Cronica pictată de la Viena din secolul al 14-lea scrie că cel mai timpuriu stat format în Transcarpatia de azi a fost Ungvari. Denumirea derivă de la onoguri, un popor migrator de origine turcică provenit din grupul ogurilor din Asia Centrală.

În Gesta Hungarorum scrie că prințul Almos l-a numit pe fiul său Arpad drept conducător al Hungvaria. În 895, triburile ungare au pătruns în bazinul carpatic. De atunci, regiunea Transcarpatia a fost sub influența Principatului Ungariei, și din anul 1000, a Regatului Ungariei.

Voievodatul de Maramureș, o niune de cnezate de vale conduse de cnezi locali, s-a stabilit în vestul regiunii Transcarpatia din 1343. Din 1867, a fost parte a Austro-Ungariei. După dezmembrarea Austro-Ungariei în 1918, regiunea a fost ocupată de România până la finalul anului și recapturată de Ungaria în 1919. După Tratatul de la Trianon din 1920, Transcarpatia a devenit parte a Cehoslovaciei.

Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, în urma Acordului de la Munchen din 1938, sudul regiunii a fost cedată Ungariei. În decembrie 1938, regiunea autonomă Carpato-Ucraina a Cehoslovaciei și-a declarat independența. A fost ocupată de Ungaria în martie 1939. A rămas în istorie ca statul cu cea mai scurtă existență din istorie.

În 1944, regiunea a fost ocupată de Armata Roșie a Uniunii Sovietice. În 1946, URSS a înființat oblastul Transcarpatia și a devenit parte a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. După ce Ucraina și-a dobândit independența, a fost organizat un referendum pentru autonomia regiunii Transcarpatia. 78% din votanți au fost în favoarea autonomiei, dar nu le-a fost niciodată acordată.

Din populația de 1,244.476 de locuitori ai regiunii:

1 milion sunt ucraineni

151.500 sunt unguri

32.100 sunt români

31.000 sunt ruși

14.000 sunt rromi

5.600 sunt slovaci

3.500 sunt germani

Sursa Foto: Wikipedia Commons