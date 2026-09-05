Atac cibernetic la Berlin, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. Primarul confirmă că au fost furate „date sensibile”

Autoritățile germane au anunțat sâmbătă că analizează cu atenție datele furate de pe serverele a două departamente ale administrației din Berlin, și care au fost, ulterior publicate de o grupare de infractori cibernetici. Incidentul a avut loc înainte de alegerile alegerile parlamentare, de pe 20 septembrie. Anchetatorii încearcă să evalueze amploarea și impactul atacului cibernetic, transmite Reuters.

Primarul Kai Wegner a declarat că autoritățile vor încerca să îi contacteze cât mai repede pe cei ale căror date ar fi fost compromise.

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Datele furate au fost făcute publice vineri, după ce au fost scoase la o licitație organizată de gruparea de hackeri Rhysida, pentru suma de 77.622 de dolari.

Hackerii au cerut primarului din Berlin 2 milioane de euro

Potrivit presei germane, hackerii au cerut Berlinului suma echivalentă a aproximativ 2 milioane de euro. Berlinul declarase anterior că nu va ceda în fața șantajului.

„Cine poate afirma că, chiar dacă am fi plătit, aceste date nu s-ar fi aflat deja de mult timp în altă parte?”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner.

Ce includ datele sensibile furate în urma atacului cibernetic

Printre datele sensibile vizate se află liste de salarii, informaţii bancare, scanări ale actelor de identitate, informaţii confidenţiale referitoare la personal (acuzaţii de neglijenţă profesională şi cazuri disciplinare), precum şi fişiere referitoare la extinderea Cancelariei germane.

O unitate centrală de gestionare a situațiilor de criză va superviza examinarea, verificarea și evaluarea datelor ajunse în spațiul public și va sprijini eforturile de informare a cetățenilor și a companiilor afectate, au anunțat autoritățile orașului.

Berlinul a calificat incidentul informatic drept „o infracțiune extrem de gravă” și un atac asupra statului și a îndemnând populația să nu propage informații neverificate pe rețelele de socializare.

Persoanele afectate de scurgerea de date vor fi informate de către autoritățile competente, în conformitate cu normele germane și europene privind protecția datelor, au precizat autoritățile.