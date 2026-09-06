Sirianul urmărit internațional pentru trafic de migranți care a fugit în timpul unei percheziții, după ce a sărit de la etajul al doilea al unui imobil din orașul Pantelimon le-a oferit polițiștilor o explicație la care puțini se așteptau. Bărbatul urmează acum să ducă o viață grea în spatele gratiilor.

Însoțiți de o echipă de jandarmi lipsiți de experiență, mai mulți polițiști specializați în combaterea criminalității organizate au descins într-un apartament situat la etajul al doilea al unui imobil din orașul ilfovean Pantelimon, unde știau că se ascunde un traficant de persoane sirian, urmărit de autoritățile din Grecia.

Bărbatul a fost încătușat, însă, la finalul percheziției, i-a rugat pe jandarmi să-i scoată cătușele, deoarece avea nevoie la toaletă. În drum spre baie, acesta a intrat în bucătărie, unde era un geam deschis și a sărit în gol. Cu toate că s-a izbit violent de pavajul din curte, bărbatul s-a ridicat și a reușit să dispară cu fuga, deși din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, șchiopăta în mod vizibil.

Două zile mai târziu, fugarul a fost găsit și arestat lângă o benzinarie din Mangalia. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța l-au găsit într-o mașină cu numere de înmatriculare din Bulgaria, în timp ce se deplasa către Vama Veche, însoțit de un șofer bulgar, care încerca să îl scoată din țară.

Khaled Sandu a fost extrădat

Bulgarul le-a spus polițiștilor români este șofer la o firma de ridesharing și că nu îl cunoștea pe sirian dinainte. După ce anchetatorii au stabilit că declarațiile șoferului sunt sincere, l-au lăsat să plece, însă pe sirianul fugar l-au încarcerat în arestul IPJ Constanța, în vederea extrădării.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că bărbatul nu ar fi fost foarte comunicativ cu autoritățile române, însă le-ar fi explicat polițiștilor că nu credea faptul că o să fie prins în România.

Recent, spun surele Gândul, Khaled Sandu a fost predat autorităților de la Atena.

Acesta se temea de închisorile din Grecia, cunoscute în Europa pentru condițiile grele de detenție. Penitenciarele grecești ar fi supraaglomerate, iar din acest motiv ar exista numeroase altercații sângeroase între deținuți.