Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 7 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Angela Gheorghiu este una dintre cele mai cunoscute soprane române pe scena internațională. S-a născut pe 7 septembrie 1965, la Adjud, județul Vrancea, și a studiat canto la Universitatea Națională de Muzică din București. A debutat pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, iar cariera sa internațională a cunoscut un moment important în 1992, când a debutat la Royal Opera House din Londra, în rolul Zerlina din Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Este apreciată pentru vocea sa expresivă și pentru interpretările unor personaje precum Violetta din La Traviata, Mimì din La Bohème și Adriana Lecouvreur. A cântat pe marile scene ale lumii și a colaborat cu dirijori și artiști de renume. De-a lungul carierei, soprana a primit numeroase premii și distincții internaționale și a contribuit la promovarea culturii române în întreaga lume. Prin talentul și prezența sa scenică, Angela Gheorghiu a devenit una dintre cele mai importante personalități ale operei contemporane.

Andreea Antonescu este o cântăreață română de muzică pop, cunoscută în special pentru activitatea sa în formația Andre. S-a născut pe 7 septembrie 1982, la Galați, și a început să cânte de la o vârstă fragedă. La vârsta de șase ani a început să participe la concursuri și festivaluri pentru copii, iar în adolescență și-a continuat activitatea artistică. În 1998, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format trupa Andre. Cele două au devenit rapid foarte populare în România, fiind supranumite “Andrelele”. Formația a lansat mai multe albume de succes și a avut numeroase hituri, printre care Liberă la mare, Lasă-mă, papa, la mare!, Noapte de vis și Prima iubire. După destrămarea trupei, Andreea Antonescu și-a continuat cariera muzicală solo și a lansat mai multe piese. În 2019, cele două membre ale formației s-au reunit, spre bucuria fanilor, și au continuat să colaboreze. Andreea Antonescu a rămas o prezență cunoscută în muzica pop românească, fiind asociată cu unul dintre cele mai populare duo-uri muzicale ale anilor ‘90 și 2000.

La 7 septembrie 1923, la Viena, a fost înființată Comisia Internațională de Poliție Criminală (ICPC), organizație care avea să stea la baza actualului Interpol. Inițiativa a aparținut unor reprezentanți ai polițiilor din mai multe țări, preocupați de combaterea criminalității internaționale și de îmbunătățirea cooperării între autoritățile de aplicare a legii. Organizația a urmărit încă de la început schimbul de informații și cooperarea polițienească internațională, în special în cazul infracțiunilor care depășeau granițele unei singure țări. În 1956, organizația a adoptat actuala denumire de Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL. Astăzi, Interpol facilitează cooperarea dintre forțele de poliție din țările membre, oferind instrumente pentru schimbul rapid de informații și sprijinind combaterea criminalității transnaționale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1811: Prințul Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ tatăl regelui Carol I al României

🎂1850: Constantin I. Istrati 🇷🇴🧪 A întemeiat școala de chimie organică de la Universitatea din București, unde era profesor. A fost membru de onoare al mai multor societăți științifice străine. A făcut cercetări asupra bogățiilor naturale ale României (sare, petrol, chihlimbar, ozocherită, etc.)

🎂1909: Elia Kazan (Elia Kazanjoglou) 🇺🇸🇬🇷🎥regizor de film și teatru, dramaturg, producător de film și teatru, scenarist și nuvelist , câștigător de trei ori al Oscarului, de cinci ori al Tony Award, de patru ori al Golden Globe Award. Pe plan internațional, laureat a numeroase premii și nominalizării, așa cum sunt cele de la Cannes și Veneția

🎂1911: Todor Jivkov 🇧🇬🗣️ lider comunist bulgar, președinte al statului (1971-1989)

🎂1936: Buddy Holly 🇺🇸🎸🎤 unul dintre primii muzicieni rock and roll, considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni ai perioadei. În 3 februarie 1959, zi cunoscută ca „Ziua în care muzica a murit”, Holly și-a pierdut viața într-un accident de avion lângă o fermă de lângă Clear Lake, Iowa, alături de alți doi mari artiști ai vremii, Ritchie Valens (17 ani, renumit pentru piesa La Bamba) și Perry Richardson (28 de ani, poreclit The Big Bopper). Avea doar 22 de ani. A avut o influență majoră asupra unor artiști precum Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones și în general asupra întregului fenomen rock and roll

🎂1940: Dario Argento 🇮🇹🎥 cel mai bine cunoscut pentru munca sa în domeniul filmelor de groază, mai ales în subgenul cunoscut sub numele de giallo, și pentru influența sa asupra genului horror modern; tatăl actriței Asia Argento

🎂1949: Gloria Gaynor 🇺🇸🎤 I Will Survive, 1978 (două discuri de platină)

🎂1951: Chrissie Hynde 🇺🇸🇬🇧🎤 The Pretenders

🎂1954: Tudorel Stoica 🇷🇴⚽️ câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, 1986

🎂1960: Nae Caranfil 🇷🇴🎥 E pericoloso sporgersi (1993), Asfalt Tango (1996), Dolce far niente (1999), Filantropica (2002), Restul e tăcere (2008), Closer to the Moon / Alice în țara tovarășilor (2013), 6,9 pe Scara Richter (2016)

🎂1963: Eazy-E 🇺🇸🎤 cunoscut ca unul din fondatorii genului „gangsta rap” și membru fondator al trupei N.W.A. A murit de SIDA în condiții neelucidate, la 30 de ani

🎂1965: Angela Gheorghiu 🇷🇴🎼 La Royal Opera House a triumfat în mult aplaudata Traviata de Giuseppe Verdi, dirijată de Sir Georg Solti, în 1994, spectacol pentru care, ca să poată fi transmis în direct, a fost anulat programul obișnuit de la BBC. De atunci, soprana a fost o prezență constantă în săli de operă și de concert din lumea întreagă

🎂1968: Marcel Desailly 🇫🇷⚽️ star al naționalei Franței cu care a câștigat Campionatul Mondial din 1998 și Campionatul European din 2000

🎂1978: Devon Sawa 🇨🇦🎬 A jucat rolul lui „Stan”, fanul obsedat, în videoclipul omonim al lui Eminem, din anul 2000. Casper (1995), Wild America (1997), The Boys Club (1997), Idle Hands (1999), Final Destination (2000), Guilty, The (2000), Heart Eyes (2025)

🎂1982: Andreea Antonescu 🇷🇴🎤 ANDRÉ, alături de Andreea Bălan

🎂1987: Evan Rachel Wood 🇺🇸🎬

🎂1988: Silvia Busuioc 🇲🇩🇮🇹🎬

🎂1992: Marius Vasile Cozmiuc 🇷🇴🚣 canotor, medaliat cu argint olimpic în 2021

Decese 🕯

🕯️1831: Petrus Sigerus 🇩🇪✒️🌿 considerat a fi întemeietorul botanicii farmaceutice din Transilvania

🕯️1978: Keith Moon 🇬🇧🥁The Who, considerat unul dintre cei mai mari toboșari din istorie. A murit la 32 de ani, supradoză de clomethiazol, un medicament pentru tratarea sevrajului alcoolic

🕯️1994: James Clavell 🇺🇸🇦🇺✒️🎥 romancier, scenarist, producător de film și regizor de film, fost prizonier de război în al doilea război mondial, devenit celebru prin romanele Shogun și Tai-Pan, respectiv prin scenariile unor filme ca Marea Evadare (The Great Escape) și Domnului profesor, cu dragoste (To Sir, with Love)

🕯️1997: Mobutu Sese Seko 🇨🇩🗣️ mareșal și om politic, autoproclamat președinte al Republicii Zair

🕯️2008: Ilarion Ciobanu 🇷🇴🎬 Debutul cinematografic al actorului s-a produs la vârsta de 30 de ani în filmul Setea, în care a jucat alături de Ion Besoiu și Amza Pellea, respectiv alături de Ștefan Ciubotărașu și George Calboreanu în Omul de lângă tine. Au urmat apoi peste 60 de filme în care a deținut roluri principale

Evenimente📋

📋🇧🇷 Brazilia: Ziua națională – aniversarea proclamării independenței față de Portugalia (1822)

Calendar 🗒️

🗒️1191: A treia cruciadă: Bătălia de la Arsuf, Richard I al Angliei îl învinge pe Saladin la Arsuf

🗒️1228: Împăratul Sfântului Imperiu Roman, Frederic al II-lea, ajunge la Acre, Israel, și începe a șasea cruciadă, care are ca rezultat o restaurare pașnică a Regatului Ierusalimului

🗒️1631: Războiul de Treizeci de Ani: Bătălia de la Breitenfield – trupele suedeze sub comanda regelui Gustav Adolf obțin o victorie decisivă asupra forțelor catolice

🗒️1706: Războiul Succesiunii Spaniole: Asediul de la Torino se încheie, ducând la retragerea forțelor franceze din nordul Italiei

🗒️1739: Tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman (1736-1739). Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia Țării Românești

🗒️1764: Alegerea lui Stanisław August Poniatowski ca ultimul conducător al Commonwealth-ului polono-lituanian

🗒️1778: Războiul de independență american: Franța invadează Dominica în Indiile de Vest britanice, înainte ca Marea Britanie să fie conștientă de implicarea Franței în război

🗒️1812: Grande Armée a lui Napoleon a obligat armata rusă să se retragă în bătălia de la Borodino. Borodino a fost considerată bătălia cea mai sângeroasă din istoria războaielor napoleoniene

🗒️1818: Carol al XIV-lea Ioan al Suediei este încoronat rege al Norvegiei, la Trondheim

🗒️1822: Pe malul râului Ipiranga, din São Paulo, Dom Pedro I declară Brazilia independentă de Portugalia

🗒️1910: Marie Curie a izolat prima mostră pură de radiu

🗒️1911: Poetul francez Guillaume Apollinaire este arestat sub suspiciunea de a fi furat tabloul Mona Lisa de la muzeul Luvru

🗒️1923: Se înființează Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol)

🗒️1931: Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de-a XII-a Sesiuni ordinare a Adunării Societății Națiunilor; a fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune

🗒️1936: „Benjamin”, ultimul lup marsupial, moare în noaptea de 6-7 septembrie la Grădina Zoologică Beaumaris din Hobart, Australia, probabil din cauza neglijenței – îndepărtat din mediul său natural, a fost expus vremii neobișnuit de capricioase din acea perioadă: temperaturi ridicate ziua și foarte scăzute noaptea

🗒️1939: România s-a declarat neutră în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale (la 1 septembrie) și și-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutării Poloniei

🗒️1940: Tratatul de la Craiova: Tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei („Cadrilaterul”, adică județele Durostor și Caliacra) intră în componența Bulgariei

🗒️1940: În Bătălia Angliei avioanele germane încep atacurile de noapte asupra Londrei și a altor orașe britanice

🗒️1944: Șeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Mihail, și-a înaintat demisia în semn de protest față de modul în care era tratată armata română și față de intrarea acesteia sub ordinele înaltului Comandament Sovietic, la 6/7 septembrie 1944, ora 0. Cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roșie. La 12 septembrie 1944, demisionează pentru a doua oară, exprimându-și refuzul de a accepta „ciuntirea și destrămarea oștirii”

🗒️1945: Are loc Parada Victoriei de la Berlin

🗒️1949: Este proclamată Republica Federală Germania (cu capitala la Bonn), în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză

🗒️1953: Nikita Hrușciov este ales primul Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

🗒️1977: Semnarea de către președintele Jimmy Carter, și premierul panamez, Omar Torrijos, a tratatului privind neutralitatea permanentă și funcționarea Canalului Panama, tratat care prevede ca toate trupele americane să părăsească Panama, iar în ceea ce privește controlul Canalului, acesta să revină autorităților panameze, cel mai târziu la 31 decembrie 1999

🗒️1982: Vali Ionescu și Anișoara Cușmir s-au situat pe locurile I și, respectiv II, la săritura în lungime la Campionatele europene de atletism de la Atena

🗒️2005: În Egipt au loc primele alegeri prezidențiale