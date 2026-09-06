Peste 1.200 de chitariști au stabilit un record impresionant cântând simultan sâmbătă, 5 septembrie, la Concertul Manifest din cadrul Guitar Meeting Festival 2026, desfășurat la Muzeul ASTRA din Sibiu. Printre participanți s-au numărat și vedete ale muzicii românești, care au cântat alături de participanții veniți din toată țara, dar și din Republica Moldova.

Copii, tineri și adulți deopotrivă, veniți din peste 60 de localități din România și Republica Moldova, au transformat concertul într-un spectacol al entuziasmului, ambiției și măiestriei.

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Record absolut de participare

Ediția din acest an a stabilit un nou record de participare, spun organizatorii, citați de Turnulsfatului. Aceștia au relatat că, la un moment dat, au fost copleșiti de cereri și au fost nevoiți să oprească înscrierile, deoarece numărul doritorilor le-a depășit toate așteptările.

Ei speră ca anul viitor să fie doborât din nou recordul și asigură că se vor pregăti pentru o participare și mai numeroasă.

Pleiadă de vedete, inclusiv Adi Despot, Alin Dincă sau Bertie Barbera

Cei peste 1.200 de chitariști au interpretat la unison 18 piese românești și internaționale, alături de artiștii invitați. Pe scenă au urcat Adrian „Moldo” Moldovan, Maria Cojocaru, Ronnie Romero, Dan Byron, Berti Barbera, Paul Radu de la Antract, Radu Almășan de la Bosquito, Andrei Găluț, Bobi Dumitraș de la Fără Zahăr, Alin „Coiotu’” Dincă de la Trooper și Adrian Despot de la Vița de Vie.

Repertoriul a inclus piese faimoase precum „Amintire cu haiduci”, „Try”, „Sweet Child O’ Mine”, „Cu capul în nori”, „Have You Ever Seen the Rain”, „What I’ve Done”, „Trebuie să crezi”, „Omul perete” și „Două mâini”. După tombolă, concertul a continuat cu „Back to Life” și „The Day We Die”, interpretate de Andrei Găluț, urmate de piese ale unor trupe fanion ale rockului autohton precum Fără Zahăr, Trooper și Vița de Vie.

Cel mai tânăr participant a avut 4 ani

Momentul final i-a reunit pe artiști pe scenă pentru un impresionant moment pe tema „Another Brick in the Wall” de la Pink Floyd. Participanții și publicul au cântat împreună, încheind într-o atmosferă vibrantă unul dintre cele mai emoționante momente ale festivalului.

Cel mai tânăr chitarist participant a avut numai 4 ani, fiind și unul dintre cei care au extras biletele câștigătoare la tombola organizată în timpul concertului. Au fost oferite 3 chitare acustice și una electrică, două dintre instrumente fiind câștigate de participanți din Cluj.