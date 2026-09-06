Premierul Giorgia Meloni a devenit cel mai longeviv șef de guvern al Italiei după cel de-Al Doilea Război Mondial, în contextul unei țări greu de gestionat și al multiplelor crize internaționale. Însă acest succes „nu e suficient”, consideră voci proeminente din politica italiană.

Prima femeie prim-ministru a Italiei se află la putere de 1413 zile cu același guvern, depășind astfel recordul de 1412 zile stabilit de Silvio Berlusconi în timpul celui de-al doilea mandat al său.

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Vineri seara, guvernul de coaliție condus de Meloni, care a preluat puterea în octombrie 2022, a organizat un miting în orașul-port Bari. Evenimentul a marcat celebrarea celui mai longeviv guvern italian de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Gentiloni, impresionat de stabilitatea politică oferită de Meloni

Fostul premier Paolo Gentiloni (71 de ani), prim-ministru al Italiei în perioada decembrie 2016 – iunie 2018, s-a arătat impresionat de stabilitatea politică oferită de Giorgia Meloni. Totuși, politicianul a dorit să îi transmită un avertisment politicienei de dreapta, fiind citat de CNBC.

„Schimbările frecvente de guvern devin normale în alte țări, iar stabilitatea devine normală în Italia. Este uimitor”, a transmis Gentiloni.

Pe de altă parte, politicianul a avertizat că „longevitatea nu este suficientă pentru un guvern”. Acesta mai remarcă faptul că n economia țării sale a crescut cu doar 0,5% în 2025, sub media zonei euro (1,5%), iar șomajul în rândul tinerilor este de 18,9%.

Mario Monti laudă inteligența actualului premier

La rândul său, Mario Monti (83 de ani), premier al Italiei în perioada noiembrie 2011 – aprilie 2013, crede că Meloni a rămas la putere pentru că este o „politiciană foarte inteligentă” și „pentru că nu a făcut prea multe”.

“Ea a evitat cu abilitate acele confruntări cu segmente ale societății care ar fi modernizat economia printr-un aport al unei competitivități superioare, dar care care ar fi costat-o consensul politic”, a completat Monti.

El a mai remarcat că Italia are nevoie de reforme structurale, inclusiv combaterea evaziunii fiscale și aplicarea legilor concurenței.

Letta, dezamăgit de contraperformanța economică a Cabinetului

O altă critică la adresa Cabinetului Meloni vine din partea lui Enrico Letta (60 de ani), premier al Italiei în perioada aprilie 2013 – februarie 2014. Acesta aapreciază că performanțele economice ale țării sale sub Administrația Meloni „nu sunt prea bune”. În plus, relațiile intereuropene tensionate afectează percepția cetățenilor față de Italia, în ciuda stabilității interne.

Totuși, performanțele privind deficitul bugetar al Italiei sunt importante, iar perspectivele se anunță optimiste. Deficitul bugetar al Italiei a scăzut de la 7,4% din PIB în 2023, la 3,1% în 2025, iar Comisia Europeană estimează o scădere la 2,9% în acest an, conchide sursa citată.