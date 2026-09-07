Proteste în Germania după ce AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Mii de oameni au ieșit în stradă la Berlin și Frankfurt

După ce AfD s-a impus în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, mai multe proteste au izbucnit în Germania. Câteva mii de oameni au ieșit în stradă la Berlin și Frankfurt, scandând împotriva partidului considerat de extremă dreapta care a câștigat scrutinul din weekend.

Poliția a anunțat că au fost raportate proteste față de Alternativa pentru Germania (AfD) la Frankfurt, acolo unde în jur de 2500 de oameni au ieșit pe străzi.

Berlinul, „asediat” de câteva sute de protestatari

Potrivit Yahoo News, protestatarii au cerut declanșarea unei anchete care să ducă la interzicerea partidului AfD.

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Și la Berlin s-a ieșit în stradă, câteva sute de oameni scandând împotriva formațiunii care și-a spulberat rivalii în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Nemulțumiții au mărșăluit în capitala Germaniei și au scandat „Apărați democrația! Interziceți AfD acum!”.

Poliția susține că pentru ziua de luni, 7 septembrie, este anunțat un miting mai amplu, la Poarta Brandenburg. Estimarea autorităților este că undeva la 5000 de persoane vor protesta, începând cu ora locală 18:00.

AfD, victorie istorică în alegeri

Potrivit primei proiecții Infratest dimap, AfD a obținut aproximativ 44,5% din voturile exprimate în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a primit doar 18,5% din voturi.

În 2021, AfD obținuse un scor de 20,8%, acum reușind să depășească dublul acelui rezultat. De altfel, este cel mai mare scor electoral obținut vreodată de AfD într-un scrutin regional sau federal.