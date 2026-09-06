Președintele american Donald Trump a publicat pe contul său de pe rețeaua Truth Social, o imagine satirică în care teritoriul Iranului este reprezentat sub forma profilului său.

Mesajul vizual conține două hărți comparative ale Orientului Mijlociu, etichetate Înainte și După. Președintele sugerează un control simbolic asupra Iranului. Anterior, Trump a sugerat chiar redenumirea strâmtorii Ormuz după numele său.

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Tensiunile dintre Statele Unite și Republica Islamică rămân la cote ridicate pe fondul reluării ostilităților.

În prima imagine, denumită Înainte și cu harta întoarsă a Orientului Mijlociu, teritoriul iranian apare delimitat conform granițelor geografice recunoscute internațional. În a doua imagine, marcată cu eticheta După, conturul statului din Orientul Mijlociu este modificat integral pentru a reda silueta chipului și tunsoarea liderului republican

Fost director CIA: Războiul cu Iran ar putea să mai dureze încă 6 LUNI!

Leon Panetta, fostul director al CIA (2009-2011) și secretar al Apărării (2011-2013) în timpul administrației Obama, a declarat pentru The Guardian că SUA riscă un „război veșnic” cu Iranul, fără un final clar.

El susține că războiul ar putea să mai dureze cel puțin încă șase luni. Panetta a vorbit pentru The Guardian la câteva zile după ce secretarul SUA al Armatei, Daniel P. Driscoll, a demisionat după o dispută cu Pete Hegseth, secretarul de Război.

„Nu este un mister faptul că Statele Unite și Iranul sunt prinse într-un impas teribil, în care există cu adevărat foarte puține opțiuni disponibile pentru a pune capăt acestui război”, a spus Panetta, sugerând că Washington riscă „un alt război eșuat” în Orientul Mijlociu „precum Irakul și Afganistanul”. „Cred că este probabil ca acest război să continue încă șase luni fără a fi rezolvat”, a adăugat el. „Cea mai mare preocupare a mea în acest moment este că trăim într-o lume foarte periculoasă, principalele amenințări venind din China, din Rusia, din Coreea de Nord și din terorism, și da, și din Iran. Dar ceea ce mă îngrijorează este că transmitem un mesaj de slăbiciune adversarilor noștri principali.”, a spus fostul director CIA.

Un alt fost director CIA: „Am folosit jumătate din interceptoare. Bazele SUA din Orientul Mijlociu nu mai sunt viabile”

Într-in interviu, fostul director CIA David Petraeus a spus că SUA au folosit jumătate din rachetele de interceptare.

„Am folosit probabil jumătate din rachetele de interceptare în acest război. Trebuie să învățăm de la ucraineni să atacăm cu 10.000 de drone ieftine în fiecare zi. Să tragem cu rachete scumpe în drone iraniene de 50.000 de dolari nu este sustenabil. Bazele și activele noastre din statele estice ale Golfului nu mai sunt viabile.”

El a spus că întreținerea și funcționarea bazelor au fost afectate în urma atacurilor iraniene, fiind folosite ca „pârghie”. De la începerea războiului cu SUA din 28 februarie, Iranul a atacat mai multe baze și instalații americane din:

Iordania: sediul Corpurilor Pușcașilor Marini, baza Regeel Hussein, aerodromul Prințul Hassan și baza Al Azraq.

sediul Corpurilor Pușcașilor Marini, baza Regeel Hussein, aerodromul Prințul Hassan și baza Al Azraq. Kuweit: baza aeriană Ali Al Salem, baza aeriană Ahmed Al Jaber

baza aeriană Ali Al Salem, baza aeriană Ahmed Al Jaber Bahrain : baza aeriană Sheikh Isa

: baza aeriană Sheikh Isa Emiratele Arabe Unite : bazele aeriene Al Minhad și Al Dhafra

: bazele aeriene Al Minhad și Al Dhafra Qatar: baza aeriană Al-Udeid

baza aeriană Al-Udeid Irak: instalațiile și depozitele din Erbil.

Sursa Foto: The Truth Social