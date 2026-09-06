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Sute de brașoveni au ieșit în stradă. Proiectul aprobat de Consiliul Local care i-a revoltat

Protest la Brașov. Foto: Bizbrasov.ro
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Aproape 400 de persoane protestează, duminică, în Parcul Central din municipiul Brașov, împotriva unui proiect de parcare subterană. Protestatarii susțin că decidenții locali au obținut o concesionare ilegală a terenului pe care ar urma să se construiască aceasta. 

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Aproape 400 de persoane se află, duminică, în Parcul Central din oraș, acolo unde SCUT pentru Spații Verzi a anunțat un protest împotriva proiectului de parcare subterană, scrie Bizbrasov.

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Contestatarii cer revocarea hotărârilor de Consiliu Local

Comtroversata inițiativă a primit undă verde în ședința de plen a Consiliului Local, la finalul lunii august. Inițiatorii au anunțat că vor să înconjoare parcul. Aceștia solicită revocarea hotărârilor de Consiliu Local prin care este concesionat terenul dinspre Casa Armatei.

Pe acest teren ar urma să fie parcarea subterană, dar și proiectul privind studiul în acest sens. Ei mai cer publicarea tuturor documentațiilor privind planurile de mobilitate, precum și o dezbatere publică pe această temă.

Explicațiile Primăriei Brașov

De notat că Primăria Brașov a anunțat că proiectul parcării subterane intră în stand by, în plan fiind o parcare subterană în Centrul Civic al cunoscutului oraș turistic. Astfel, parcarea din Centrul Civic ar urma să fie primul pas în reorganizarea traficului și parcărilor din centrul municipiului.

Potrivit publicației locale citate, după evaluarea efectelor acesteia, se va lua în discuție și o eventuală parcare sub parcul central, spun autoritățile.

Parcarea de 500 de locuri în Centrul Civic

Acum câteva zile, Primăria Brașov și Ordinul Arhitecților au stabilit primii pași pentru reorganizarea parcărilor din zona centrală. Astfel, prima investiție va fi parcarea de aproximativ 500 de locuri din Centrul Civic, concomitent cu extinderea zonelor pietonale și reducerea traficului în centru.

Brașov

Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a avut o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Ordinului Arhitecților din România – Filiala Teritorială Brașov – Covasna – Harghita și cu arhitecții Primăriei. Echipa va analiza soluțiile de parcare și mobilitate din zona centrală. În urma analizelor, municipalitatea și specialiștii au convenit asupra unei abordări în două etape.

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