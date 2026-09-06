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Un copil a ajuns la spital, după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină în zona Piața Romană din Capitală

Ruxandra Radulescu
Un copil a ajuns la spital, după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină în zona Piața Romană din Capitală
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Un copil în vârstă de 10 ani a fost rănit, după ce trotineta pe care se afla a intrat în coliziune cu o mașină, duminică, 6 septembrie, în zona Piața Romană – Piața Victoriei, din Capitală, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Incidentul s-a petrecut între Piaţa Romană şi Piaţa Victoriei, la intersecţia cu strada General Gheorghe Manu. Şoferiţa, o femeie în vârstă de 40 de ani, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind „zero”.

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Filmul accidentului

„Astăzi, în jurul orei 18:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Lascăr Catargiu, din Sectorul 1.

Din primele date, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă 40 de ani, care se deplasa pe Bulevardul Lascăr Catargiu, dinspre Piaţa Romană către Piaţa Victoriei, când a ajuns la intersecţia cu strada General Gheorghe Manu, în circumstanţe care urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu o trotinetă condusă de un minor, în vârstă de 10 ani”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Copilul a fost transportat la spital

Potrivit sursei citate, în urma accidentului de circulaţie, copilul aflat pe trotinetă a fost rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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