Un bărbat în vârstă de 49 de ani a decedat la spital după ce a fost implicat într-un accident în localitatea Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, potrivit AGERPRES.

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Bărbatul se deplasa cu o trotinetă electrică atunci când, din cauze care urmează să fie stabilite, s-ar fi dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Victima a decedat la spital

În urma accidentului, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă ulterior a decedat. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Gândul a publicat în trecut un studiu care arată că trotinetele electrice sunt, de fapt, mai periculoase decât bicicletele sau motocicletele. Legislația din România a devenit mai aspră, în ultimii ani, cu privire la trotinete. Pericolul de accidentare gravă rămâne însă ridicat în cazul celor ca utilizează astfel de mijloace de transport.