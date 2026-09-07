Război în Ucraina, ziua 1.656. Zelenski, după întâlnirea cu emisarii lui Trump: „Se pare că războiul va continua și iarna aceasta”

Războiul din Ucraina a intrat luni 7 septembrie 2026, în a 1656-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a declarat, la finalul întâlnirii cu emisarii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, că, în pofida evaluării pozitive a discuțiilor, războiul cu Rusia va continua și iarna care vine.

„Contăm pe sprijinul europenilor”

„Sperăm cu tărie să ajungem la acorduri cu partenerii noștri americani și contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni, dacă războiul se va prelungi pe timpul iernii, ceea ce, deocamdată, pare a fi cazul”, a spus Zelenski la o conferință de presă după cele două reuniuni avute duminică. Prima întâlnire a fost doar cu emisarii președintelui Trump, iar la doua au fost invitați și trimiși (consilieri pentru securitate națională) ai Franței, Germaniei și Regatului Unit.

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Președintele ucrainean este de părere că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat.

„Îmi mențin poziția că probleme atât de complexe nu pot fi soluționate decât la nivel de lideri”, a spus Volodimir Zelenski, reluând vechea sa cerere de a se întâlni cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, idee respinsă de acesta din urmă. Putin este de părere că înaintea unei astfel de reuniuni trebuie să se obțină suficiente progrese în negocieri la niveluri inferioare.

Vorbind despre lunile care urmează, Zelenski a insistat asupra continuării ajutorului militar occidental pentru Ucraina, pentru ca țara sa să reziste pe timpul iernii.

O nouă reuniune între Zelenski și emisarii lui Trump, cu participarea trimișilor celor trei țări europene menționate, va avea loc în săptămânile următoare, a anunțat președintele ucrainean. De fapt, pare că acesta a fost singurul lucru convenit după vizita emisarilor lui Trump.

„Va trebui ca ambele părți să facă compromisuri”

Veniți pentru prima dată la Kiev, după ce vizitaseră de mai multe ori Moscova pentru discuții cu Putin, cei doi emisari ai lui Trump au dat scurte declarații presei.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieșire din război – „Va trebui ca ambele părți să facă compromisuri și să-și reducă divergențele, iar noi credem că dispunem de elementele necesare pentru a realiza acest lucru. Este foarte dificil, dar suntem hotărâți, ne pasă și sperăm că toate acestea vor duce în final la o soluționare diplomatică”.

În timp ce Steve Witkoff a vorbit despre discuții „foarte semnificative și foarte importante”, Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că socrul său este „foarte hotărât să pună capăt acestui război și vărsării de sânge” – „Sperăm că această călătorie ne-a permis să deschidem noi piste pentru a avansa. Cred că am învățat mult”.

Ce propunere i-a făcut Trump lui Putin

Cei doi emisari americani au fost sâmbătă la Moscova, unde au discutat trei ore cu președintele rus Vladimir Putin. Ei i-au prezentat acestuia o nouă propunere de pace, despre care nu au oferit detalii. Trump însuși a vorbit despre această propunere, dar nici el nu a dat vreun detaliu, afirmând doar că „avem o idee pentru pace”. El nu a spus nici dacă această nouă propunere ar presupune cedări teritoriale ucrainene către Rusia, cum a dat de înțeles în declarații anterioare, în perioada când încă aveau loc negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA.

Ultimele negocieri de acest fel au fost în februarie, înainte ca SUA să lanseze războiul împotriva Iranului. De atunci, războiul din Ucraina a trecut pe un plan secundar în preocupările Washingtonului.

Pe front, Rusia caută să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Donețk, pentru a desăvârși, astfel, preluarea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk. Cea din urmă este, deja, complet sub control rusesc.