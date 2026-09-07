Un avion cargo al companiei Amazon a luat foc după ce a ieșit de pe pista aeroportului din Miami. Cel puțin 5 persoane au murit

Un avion de marfă având logo-ul companiei Amazon s-a prăbușit, duminică, 6 septembrie, după ce a ieșit de pe pistă la aterizare pe aeroportul din Miami, anunță Autoritatea Americană de Reglementare a Aviației (FAA).

FAA a indicat pe contul său de X că zborul 7598 al Prime Air a ieșit de pe pistă în jurul orei locale 14:00 (20:00 GMT).

Avionul a luat foc, 5 persoane au murit

Avionul implicat în incident este un Boeing 767-300, care decolase de pe Aeroportul Internațional „Luis Munoz Marin”, din San Juan, în Puerto Rico. Boeingul 767 avea 32 de ani și fusese construit inițial pentru a transporta pasageri. Aeronava cu logo-ul Amazon a zburat pentru mai multe companii aeriene timp de mai bine de 20 de ani înainte de a fi transformat într-un avion de marfă, în 2015.

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Zborul era operat de 21 Air, o companie aeriană de transport marfă cu sediul în Carolina de Nord.

Aeronava s-a ciocnit cu mai multe vehicule. Peste 60 de unități ale Departamentului de pompieri și salvare din Miami se află la locul incidentului, potrivit informațiilor publicate de acest departament pe Facebook.

„La sosirea la fața locului, echipele de salvare au găsit un avion care luase foc în urma accidentului, cu flăcări intense și mult fum. Pompierii lucrează pentru stingerea incendiului și pentru acordarea de îngrijiri răniților”, a explicat departamentul.

Conform AP, cel puțin cinci persoane au murit în acest accident aviatic.

Între timp, aeroportul din Miami a informat pe X că aeronava a rămas imobilizată în extremitatea de nord-est a aeroportului și că toate pistele și căile de rulare rămân închise, astfel că toate decolările și aterizările au fost suspendate.