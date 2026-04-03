Călin Georgescu, mesaj în noapte, după ridicarea controlului judiciar: „Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu”

Călin Georgescu a postat la miezul nopții un prim mesaj după ce instanța a deciz, vineri, ridicarea controlului judiciar într-unul din dosarele care îl vizează. Gândul a scris aici despre ridicarea măsurii preventive care îl viza pe fostul candidat le prezidențiale.

Redăm mai jos integral mesajul publicat de Călin Georgescu:

Dragii mei, Mare este Numele Sfintei Treimi!

Cu smerenie și recunoștință am trăit astăzi o mângâiere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr.

Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu, nu ca pe o biruință omenească. O rază din bucuria Învierii celei de obște.

A rodit jertfa noastră: a celor care ați venit săptămână de săptămână cu flori și tricolor la București și apoi la Buftea, pe ploaie, ger, vânt sau arșiță, și a celor care nu ați putut fi fizic alături de noi, dar care ne-ați sprijinit prin rugăciune, post și gânduri bune, fiecare după puterea sa.

Le mulțumesc și celor care, în felul lor, ne-au pus la încercare. În acest timp am înțeles că, dincolo de încercări, suntem chemați să ne regăsim cu toții într-un ideal comun: credința și binele poporului român. Toți, deopotrivă, suntem parte și rost din lucrare.

În săptămâna care urmează să rămânem uniți în post, rugăciune și dragoste pentru aproapele nostru, cu nădejdea ca Sfânta Înviere să ne regăsească un pic mai aproape de Dumnezeu…

Cu dragoste, niciodată îndeajuns, Călin Georgescu.

Georgescu scapă de control judiciar după mai bine de un an

Măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a fost instituită în februarie 2025, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Trimiterea sa în judecată a avut loc pe 2 iulie, fiind acuzat că a promovat în spațiul public cultul unor persoane responsabile de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, prin cinci acte materiale.

În paralel, Georgescu este judecat și într-un alt dosar, unde este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. În această cauză, procurorii urmează să decidă dacă mențin trimiterea în judecată, cu excluderea anumitor declarații conform hotărârii judecătorilor, sau dacă vor relua ancheta.