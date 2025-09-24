Ca un adevărat star de cinema, fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar.

UPDATE Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției din Ilfov.

Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!”, iar unii dintre cei prezenți chiar cer ca un bulevard să primească numele idolului lor politic.

Susținătorii au arborat drapele cu însemne diverse. Unul dintre acestea susținea Mișcarea Legionară. Jandarmii l-au identificat pe respectivul, pe care l-au și condus la sediul de poliție, pentru cercetări.

„În jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediulului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară. În acest context, bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție în vederea întocmirii actelor necesare continuării cercetărilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare”, transmite Jandarmeria.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?”

Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea