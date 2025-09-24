Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu la control judiciar, pe covorul roșu. Un susținător este cercetat că a arborat un steag cu însemnele Mișcării Legionare

Călin Georgescu la control judiciar, pe covorul roșu. Un susținător este cercetat că a arborat un steag cu însemnele Mișcării Legionare

Luiza DobrescuOana Zvobodă
24 sept. 2025, 10:12, Actualitate
Călin Georgescu la control judiciar, pe covorul roșu. Un susținător este cercetat că a arborat un steag cu însemnele Mișcării Legionare
Ca un adevărat star de cinema, fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. 

UPDATE Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției din Ilfov.

Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!”, iar unii dintre cei prezenți chiar cer ca un bulevard să primească numele idolului lor politic.

Susținătorii au arborat drapele cu însemne diverse. Unul dintre acestea susținea Mișcarea Legionară. Jandarmii l-au identificat pe respectivul, pe care l-au și condus la sediul de poliție, pentru cercetări.

„În jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediulului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară.

În acest context, bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție în vederea întocmirii actelor necesare continuării cercetărilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare”, transmite Jandarmeria. 

