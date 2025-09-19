Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea

Călin Georgescu se desparte de colegii de la Universitatea Politehnică București-Centrul Universitar Pitești. Consiliul de administrație întrunit a decis suspendarea acestuia.

Problemele pe care le are cu legea au atras aprobarea cererii de suspendare pe care Călin Georgescu a înaintat-o conducerii Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești, acolo unde acesta preda în calitate de lector la facultatea de Inginerie a Mediului.

Potrivit deciziei consiliului de administrație întrunit miercuri, fostul candidat la prezidențiale are contractul de muncă suspendat până la soluționarea problemelor pe care le are cu legea, din momentul în care a fost trimis în judecată.

Conform articolului 52 din Codul Muncii, litera C, instituția este obligată să îi suspende contractul de muncă până la rezolvarea dosarelor și acuzațiilor penale care i se aduc în calitate de inculpat.

Însă, potrivit surselor Gândul, din cadrul universității, profilul de studiu unde preda Georgescu mai are doar 23 de studenți în anul III și IV de studiu.

Ceea ce înseamnă că fostul prezidențiabil nu va mai avea unde să se întoarcă și cui să predea, dacă își va rezolva problemele cu legea în următorii doi ani. Sursele Gândul au mai spus că, cel mai probabil, nu se vor mai întâlni cu acesta niciodată, în calitate de colegi sau angajați ai aceleiași instituții de învățământ superior.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Călin Georgescu depinde de decizia colegilor săi din Centrul Universitar Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră

STENOGRAME incendiare din rechizitoriul Georgescu/Potra. “Ce facem, ieșim dacă se anulează ăstea? Și tu ai zis: «Așteaptă ce decide CG»”

Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale