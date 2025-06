Călin GEORGESCU, la sediul Poliției Ilfov pentru semnarea controlului judiciar. Susținătorii l-au întâmpinat cu flori și scandări: „Călin, te iubim”

Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar, după ce procurorii au prelungit măsura preventivă cu încă 60 de zile. La intrarea în sediu, fostul candidat a fost întâmpinat cu flori și scandări de către cei care-l susțin. Georgescu a venit de garda sa de cor și a refuzat să facă declarații jurnaliștilor.

Călin Georgescu s-a prezentat în această dimineață la sediul IPJ Ilfov, unde a fost așteptat de mai mulți susținători, care scandau și fluturau steaguri tricolore. La ieșirea din sediul Poliției, fostul candidat la prezidențiale a făcut cu mâna oamenilor care îl așteptau și îi strigau numele.

Procurorii au prelungit urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu

La data de 27 mai, procurorii au extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu. Acesta a fost pus sub acuzare pentru o nouă faptă, după ce a reprodus la o emisiune de la Realitatea Plus un citat al fostului lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Călin Georgescu este cercetat penal pentru 6 infracţiuni, printre care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, comunicarea de informaţii false şi fals în declaraţii în formă continuată privind sursele de finanţare a campaniei sale electorale din 2024, când a declarat zero cheltuieli.

Sub măsura controlului judiciar, Călin Georgescu are obligația de a se prezenta la Poliție, în fața instanței sau la Parchet de fiecare dată când este citat. Acesta are interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul autorităților, interdicția de a face declarații publice sau afirmații care ar putea influența ancheta în curs sau ar putea duce la agravarea situației juridice, prin transformarea controlului judiciar într-o măsură mai dură precum arestul preventiv.

FOTO/VIDEO: Gândul

