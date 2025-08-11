Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că „după o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație „

Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că „după o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație „

Luiza Dobrescu
11 aug. 2025, 10:13, Știri politice
Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că

Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției Ilfov, luni dimineață. A fost întâmpinat de susținători și nu a făcut niciun comentariu, la venire, ci doar la ieșirea din sediul de poliție. 

UPDATE Acesta a ieșit la scurt timp din sediul de poliție, unde a intrat însoțit doar de o singură gardă de corp, așa cum i-a strigat să facă jandarmul de la intrare.

Călin Georgescu a citat, la ieșire, câteva vorbe și din fostul președinte al SUA, Abraham Lincoln: „Poți să minți câțiva oameni pentru o perioadă, dar nu poți să minți toți oamenii, tot timpul.”

Cu înțelepciune va fi să luăm aminte că, din data de 6 decembrie anul trecut, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea.

„Pe acest fond, sistemul politic românesc a adoptat democrația de fațadă, în goana lor după bani și putere, nu a înțeles că sufletul democrației este sufletul creștin, al obștei de care niciun politician român nu a fost pătruns până astăzi. După o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație.

Se dau legi prin care femeilor însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurările de sănătate și alocațiile, statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți. Chemarea de a fi mamă sau părinți nu stă în decizia unui pseudocult. Mamele, copiii, pensionarii, copiii nu au fost părtași la furtul de 35 de ani, dar sunt obligați să plătească furtul mizerabil în complicitate cu un occident torționar.

În România, azi, nu se mai plătesc impozite pentru o viață demnă, ci pentru puținul prin care oamenii supraviețuiesc. Jafului fiscal-bugetar total absurd și opresiv cade exclusiv pe cei cu venituri mici, mijlocii și pe antreprenorul român corect și cinstit. Nu suntem lipsiți de resurse, ci de libertate — în România încă e libertate, dar fără aripi. Iar ura declanșată de sistem în societate să știți că nu luminează, doar arde. Și doar lumina conștiinței, empatia și iubirea o pot stinge, cu rânduială, atâta vreme cât ignoranța violentă urăște din frică ceea ce nu înțelege.

Fiți credincioși idealurilor voastre și rămâneți demni! România nu e pedepsită, e trezită”, a declarat Georgescu, la ieșirea din sediul de poliție.

Știrea inițială

Săptămâna trecută, pe 5 august, Călin Georgescu ajungea de urgență la sediul IPJ Ilfov ca să semneze controlul judiciar. Acesta și-a luat rămas bun de la susținători cu mesajul: „Ne vedem săptămâna viitoare”.

„Marea problemă a României este că în locuri potrivite sunt oameni nepotriviți și oamenii potriviți sunt în locuri nepotrivite lor. În România,libertatea este fără aripi și din cauza aceasta porul român este pribeag în țara lui. Cam asta este, ce pot să constat eu. În rest, ne vedem săptămâna viitoare!”, a declarat Georgescu la plecare, săptămâna trecută. 

De acum înainte, Georgescu va trebui să meargă la IPJ Ilfov, în fiecare luni, pentru a semna controlul judiciar. Se așteaptă o mobilizare uriașă din partea susținătorilor lui Călin Georgescu, dar și o prezență mare a jandarmilor, relatează ziariștii de televiziune de la fața locului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Care sunt riscurile pentru “COMPLICELE” Călin Georgescu în dosarul „Potra”. Radiografia situației juridice a fostului candidat suveranist

Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: „Ne vedem săptămâna viitoare!”

Citește și

POLITICĂ Victor Negrescu, aluzie la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
12:03
Victor Negrescu, aluzie la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
POLITICĂ Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
11:53
Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
VIDEO Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
11:50
Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
VIDEO Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
11:32
Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
POLITICĂ Năsui îi amintește lui Bolojan că e liberal: „Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare”
09:42
Năsui îi amintește lui Bolojan că e liberal: „Banii din pilonul 2 sunt proprietate privată și ar trebui respectată ca atare”
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
09:03
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
Mediafax
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Tensiuni majore în PSD: Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
SMS-ul pe care îl vor primi toți românii. Confirmarea, obligatorie
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Președintele României, Nicușor Dan, dovadă de omenie și dedicare față de familie! Ce a făcut acesta, în weekend? "Mai avem puțin, vezi?"
RadioImpuls
Sărbătoare mare pe 11 august 2025, în CALENDARUL ORTODOX. Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre. Rugăciunea pe care e bine să o citească pentru curățirea gândurilor și liniște sufletească
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Gestul simplu care ajută sănătatea inimii după menopauză
ULTIMA ORĂ Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
11:48
Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
EXTERNE JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
11:21
JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
ACTUALITATE Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
11:11
Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
SPORT Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
10:38
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
VIDEO Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
10:38
Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
ACTUALITATE Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic
10:38
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic