Călin Georgescu a revenit la IPJ Ilfov/ Acesta a declarat că „după o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație „

Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției Ilfov, luni dimineață. A fost întâmpinat de susținători și nu a făcut niciun comentariu, la venire, ci doar la ieșirea din sediul de poliție.

UPDATE Acesta a ieșit la scurt timp din sediul de poliție, unde a intrat însoțit doar de o singură gardă de corp, așa cum i-a strigat să facă jandarmul de la intrare.

Călin Georgescu a citat, la ieșire, câteva vorbe și din fostul președinte al SUA, Abraham Lincoln: „Poți să minți câțiva oameni pentru o perioadă, dar nu poți să minți toți oamenii, tot timpul.”

Cu înțelepciune va fi să luăm aminte că, din data de 6 decembrie anul trecut, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea.

„Pe acest fond, sistemul politic românesc a adoptat democrația de fațadă, în goana lor după bani și putere, nu a înțeles că sufletul democrației este sufletul creștin, al obștei de care niciun politician român nu a fost pătruns până astăzi. După o discuție de 5 minute cu un politician român, te vindeci total de democrație. Se dau legi prin care femeilor însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurările de sănătate și alocațiile, statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți. Chemarea de a fi mamă sau părinți nu stă în decizia unui pseudocult. Mamele, copiii, pensionarii, copiii nu au fost părtași la furtul de 35 de ani, dar sunt obligați să plătească furtul mizerabil în complicitate cu un occident torționar. În România, azi, nu se mai plătesc impozite pentru o viață demnă, ci pentru puținul prin care oamenii supraviețuiesc. Jafului fiscal-bugetar total absurd și opresiv cade exclusiv pe cei cu venituri mici, mijlocii și pe antreprenorul român corect și cinstit. Nu suntem lipsiți de resurse, ci de libertate — în România încă e libertate, dar fără aripi. Iar ura declanșată de sistem în societate să știți că nu luminează, doar arde. Și doar lumina conștiinței, empatia și iubirea o pot stinge, cu rânduială, atâta vreme cât ignoranța violentă urăște din frică ceea ce nu înțelege. Fiți credincioși idealurilor voastre și rămâneți demni! România nu e pedepsită, e trezită”, a declarat Georgescu, la ieșirea din sediul de poliție.

Știrea inițială

Săptămâna trecută, pe 5 august, Călin Georgescu ajungea de urgență la sediul IPJ Ilfov ca să semneze controlul judiciar. Acesta și-a luat rămas bun de la susținători cu mesajul: „Ne vedem săptămâna viitoare”.

„Marea problemă a României este că în locuri potrivite sunt oameni nepotriviți și oamenii potriviți sunt în locuri nepotrivite lor. În România,libertatea este fără aripi și din cauza aceasta porul român este pribeag în țara lui. Cam asta este, ce pot să constat eu. În rest, ne vedem săptămâna viitoare!”, a declarat Georgescu la plecare, săptămâna trecută.

De acum înainte, Georgescu va trebui să meargă la IPJ Ilfov, în fiecare luni, pentru a semna controlul judiciar. Se așteaptă o mobilizare uriașă din partea susținătorilor lui Călin Georgescu, dar și o prezență mare a jandarmilor, relatează ziariștii de televiziune de la fața locului.

