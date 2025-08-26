Prima pagină » Știri politice » AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge

Olga Borșcevschi
26 aug. 2025, 16:31, Știri politice
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a declarat că „nu este o idee bună să fie Călin Georgescu premier”, deoarece fostul prezidențiabil „nu este un om de echipă”. 

„Nu va accepta nimeni să-l pună premier pe domnul Georgescu. Nicușor Dan e cel care desemnează, are, conform Constituției, această atribuție. Nu-l va desemna și o să iasă iarăși cine știe ce supărare publică în ce-l privește. În al 2-lea rând, nu cred că se poate colabora cu domnul Georgescu. Nu este un om de echipă. Pentru el nu există partide politice sau, mă rog, există, dar sunt altceva decât modul în care vrea să facă el politică și istorie (…) Sunt foarte mulți oameni care detestă partidele politice pentru că consumă, ca niște termite, niște bani de la stat pe tot felul de proiecte și pe tot felul de ciudățenii, inclusiv pentru alegeri, care sunt finanțate aproape în totalitate din bani publici, nu din donații și din împrumuturi, că donațiile, văd că și ele, deși ar trebui să fie daruri, se restituie celor care au făcut donațiile”, a spus europarlamentarul AUR.

Întrebat ce relație mai e între AUR și Călin Georgescu, Piperea a răspuns: „Eu cred că sunt aceleași relații ca și până acum, doar că, din perspectiva domnului Georgescu, eu îl văd ca pe un om care nu vrea să mai fie implicat în politică. Vrea să fie lăsat în pace”.

Despre faptul că Georgescu a fost la Broșteni, el a precizat că „o parte din popor are nevoie de un lider de acest gen, carismatic, care să-i susțină momentele grele. Dar n-a fost ca și când s-ar fi reunit cu AUR.”

„Din partea AUR, minus eu, probabil și din partea lui Simion, toată deschiderea în continuare pentru domnul Georgescu. În partea cealaltă însă, la domnul Georgescu nu e aceeași deschidere. Și eu zic că, dacă omul spune: «lăsați-mă în pace» cel puțin o vreme, trebuie să-l lăsăm în pace. 

Dacă se Pune problema asta în organele de cunducere ale partidului, cu siguranță că votul majoritar va fi să-l propună pe el, dar eu o să mă abțin sau chiar o să votez împotrivă. De ce? Pentru că consider că este o pierdere de oportunitate să-l propui pe Georgescu”, a adăugat Piperea.

