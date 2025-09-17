Călin Georgescu este așteptat la poliție. Avocatul său consideră acuzațiile „un simulacru care va fi desființat de Justiție”

Călin Georgescu continuă să dea cu subsemnatul la poliție, în urma respingerii de către judecători a contestației cu privire la ridicarea măsurii restrictive. Miercuri va avea loc prima sa apariție, după ce Parchetul General a dispus trimiterea sa în judecată.

UPDATE Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la sediul IJP Ilfov cu pancarte pe care scrie: „Vocea adevărului, vocea demnității”.

Călin Georgescu semnează miercuri, 17 septembrie, pentru controlul judiciar menținut de oamenii legii asupra sa. Susținătorii săi s-au strâns deja în fața sediului de poliție, unde așteaptă apariția fostul candidat la prezidențiale.

Avocatul acestuia, Lucian Catrinoiu, a declarat că dosarul în care clientul său este acuzat de răsturnarea ordinii constituționale este un simulacru, iar acuzațiile sunt nefondate.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul, pentru Realitatea Plus.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

