Sindicatul Metrorex, comparație alarmantă între accidentul feroviar din Spania, soldat cu 69 de morți, și deficiențele de la metroul bucureștean: „Situația de la noi e mai gravă”

Sindicatul Metrorex (USLM) face o comparație sumbră între deficiențele accidentului feroviar din Spania, soldat cu 69 de morți, și situația de la metroul bucureștean. Potrivit liderilor de sindicat, unele situații sunt chiar mai proaste decât în Spania.

„A trecut o săptămână de la gravul accident feroviar din Spania, accident soldat cu decesul a 69 de persoane. Acum, la rece, putem scrie și noi un punct de vedere față de acest tragic accident, sub rezerva că anchetă este în plină desfășurare. Țînând cont de informațiile apărute în mass-media, se pare că vina/cauza este cumulată atât umană de circulație cât și nefuncționarea infrastructurii feroviare. Se pare că este adevărat că operatorul nu a respectat procedurile, dar se pare că operatorul era într-o stare de oboseală cronicizată, pentru că din lipsa de personal lucra suplimentar, aproape dublu decât norma lunară admisă. Infrastructura este și ea depășită, prin faptul că atunci când se folosește tehnologia IT, durata de viață a instalației de monitorizare și conducere a circulației se scurtează mult”, se arată într-un comunicat transmis, joi, de USLM.

Sindicaliștii Metrorex spun că deficiențele care au dus la tragedia din Spania s-ar regăsi și la metroul Bucureștean.

„Făcând o analogie cu situația existentă la metroul bucureștean, unele situații sunt chiar mai proaste decât în Spania.

Deficitul de finanțare în 2026 este de 40%;

Deficitul de personal este de 20%, lipsesc peste 1000 de posturi.

La Secția care face posibilă circulația trenurilor de metrou lipsa de personal este uriașă, dintr-un număr de 70 de puncte de conducere centralizată a circulației funcționează doar 25, restul au activitatea suspendată. Se înregistrează un număr de peste 10.000 de ore suplimentare lunar, iar mecanicii de tren au restanțe la zilele de concediu de odihnă neefectuat de peste 6000 de zile, fapt ce generează o oboseală cronicizată a acestora”, transmite sindicatul Metrorex.

Accident feroviar cu 69 de morți în Spania

Zilele trecute, un accident feroviar din Spania s-a soldat cu decesul a 69 de persoane.

Un raport preliminar al Autorității Independente pentru Investigarea Tehnică a Accidentelor și Incidentelor (AITAT) din Spania confirmă lanțul de decizii greșite.

„Succesiunea de disfuncții, instrucțiuni și acțiuni a dus, în cele din urmă, la coliziune, în absența barierelor de siguranță necesare”, se arată în document. Raportul estimează că trenul Renfe se deplasa cu o viteză cuprinsă între 160 și 200 km/h în momentul impactului violent.