Scandal între consilierul lui Nicușor Dan și un jurnalist, după ce ziaristul i-a numit „imbecili” pe cei care conduc diplomația română și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”. Ce replică i-a dat Lazurca

Scandal între consilierul președintelui Nicușor Dan și jurnalistul Emilian Isăilă, după ce ziaristul a distribuit, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care i-a numit ”imbecili” pe cei care conduc diplomația română, iar pe Elbridge Colby, adjunctul NATO „papițoi prorus”. Replica lui Marius Lazurca nu a întârziat să apară. Consilierul președintelui a postat un mesaj ironic pe pagina sa de X: ”Salut eleganța și sofisticarea acestei critici. O nouă contribuție la un climat public sănătos”.

De la ce a pornit scandalul dintre cei doi

Disputa a pornit de la vizita în România a subsecretarului american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, numărul doi în Pentagon. Oficialul american a avut întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, în cadrul programului său oficial.

Administrația Prezidențială a publicat ulterior o galerie foto de la întâlnirea dintre șeful statului și delegația americană. Una dintre imagini a fost distribuită de jurnalistul Emilian Isăilă pe pagina sa de Facebook, alături de un mesaj în care i-a criticat dur pe oficialii români implicați în relația diplomatică cu Washingtonul.

Ziaristul a transmis că șeful statului ”aleargă de luni de zile după papițoiul pro-rus Elbridge Colby, folosind banii din contractul de lobby, fără niciun folos”.

„Lazurcă și Nicușor aleargă de luni de zile după papițoiul pro-rus Elbridge Colby, folosind banii din contractul de lobby, fără niciun folos”, a scris jurnalistul.

Acesta a continuat atacul, afirmând că nu a văzut „imbecili mai mari decât cei care conduc diplomația română de după criza alegerilor anulate din 2024”. În finalul mesajului, Isăilă a adăugat, ironic: „Trăiască Palatul Cotroceni”.

Replica ironică a consilierului lui Nicușor Dan

Replica lui Marius Lazurca nu a întârziat. Consilierul prezidențial a distribuit pe pagina sa de X o captură de ecran a postării jurnalistului, însoțită de un comentariu ironic:

„Salut eleganța și sofisticarea acestei critici. O nouă contribuție la un climat public sănătos”.

Marius Lazurca este consilier prezidențial pentru securitate națională și activează la Departamentul Securităţii Naţionale și la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din noiembrie 2025. De atunci, acesta a efectuat trei vizite în Statele Unite, cu scopul de a consolida legăturile dintre cele două ţări.

Lazurca, trimis la Washington și Ankara de Nicușor Dan. Ce a spus șeful statului, în 2025, despre relația pe care o are cu acesta

În luna iulie, președintele Nicușor Dan i-a desemnat pe consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, să participe la întrevederi cu reprezentanții administrației Trump și ai Congresului american.

De asemenea, la începutul lunii august, Lazurca a fost trimis de Administrația Prezidențială și la Ankara, pentru discuții cu oficiali de rang înalt ai Turciei, după summitul NATO din 7-8 iulie.

În septembrie 2025, Nicușor Dan a recunoscut, în direct la Antena 3, că l-a adus pe ambasadorul Marius Lazurca pentru o funcție importantă la București.

„Domnul Lazurca este o persoană pe care o cunosc de multă vreme, în care am încredere. Consider că poate să ajute dintr-o poziție centraă. Utilitatea lui este mai mare la București. L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Până nu finalizăm discuțiile cu partidele nu o spun nimic, a spus Dan, întrebat dacă l-a rechemat pentru a-i oferi șefia Serviciului Român de ExternePreședintele a recunoscut că au fost colegi, la Sorbona.

„Trebuie să fie un om echilibrat. Zona de servicii este complicată. Trebuie să fie cineva care să fi lucrat mult timp cu oamenii, cineva pentru care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate”, a mai spus Nicușor Dan despre viitor șef de la servicii.