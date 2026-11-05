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Nicolae Robu anunță pentru Gândul că va candida independent pentru un nou mandat de primar al Timișoarei, după ce șeful USR și-a pierdut mandatul: „Sper ca timișorenii să se fi lămurit că votul pentru Dominic Fritz a fost o eroare”

Flavius Niculescu
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Profesorul universitar Nicolae Robu, edilul care a condus municipiul Timișoara în perioada iunie 2012 – octombrie 2020 și care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile locale din 2020 și 2024, în spatele fostului primar Dominic Fritz, a confirmat joi, 5 noiembrie, în exclusivitate pentru Gândul, că va candida la alegerile parțiale care vor fi organizate după adoptarea în Parlament a noii legi ANI, care l-a forțat pe liderul USR să renunțe la fotoliul de primar. Robu a explicat care sunt motivele pentru care își dorește să intre din nou în cursa pentru Primăria Timișoara și de ce a ales să candideze, pentru prima dată, din postura de independent.

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„Voi candida indepent” / „Cred că oamenii din Consiliul Local îmi vor susține proiectele”

„Așa cum ați văzut, am declarat că voi candida independent. Consider că, în Consiliul Local, sunt oameni responsabili, dincolo de opțiunile lor politice. Cred că vor susține proiectele pentru Timișoara. De altfel, eu tot timpul am fost „în opoziție” ca primar, nu am avut majoritate efectivă, doar prin negocieri.

În anii 2012-2013, eram în USL și aveam susținere majoritară. După ce s-a stricat USL-ul, PSD a trecut în opoziție față de mine. Totuși, chiar dacă m-au provocat și m-au enervat foarte mult, consilierii locali PSD nu m-au boicotat”, a explicat Nicolae Robu pentru Gândul.

Fostul primar al municipiului Timișoara, Nicolae Robu | Sursa foto: Mediafax

„Accept sprijin de la toate formațiunile politice” / „Nu pot să spun acum cine îmi va fi principalul adversar”

„Accept sprijin de la toate formațiunile politice, dar nu mă voi afilia niciunui partid. Eu vreau să fac administrație pentru oraș, cu sprijinul tuturor. Am experiență, am reușit să fac față unor situații defavorabile.

Când am venit în Primărie, i-am lăsat pe fiecare dintre cei găsiți acolo, funcționari publici sau personal contractual, să își vadă de treabă. N-am avut conflicte cu nimeni. Domnul Fritz a pierdut zeci, poate sute de procese, a dat pe toată lumea afară ca să își aducă clientela lui. 

Nu pot să spun acum cine consider că îmi va fi principalul adversar. Nu știu cine va candida. În 2024, eu am luat, în circumstanțe extrem de defavorabile, peste 40.000 de voturi, ceea ce nu e deloc puțin. Nu văd motive pentru care să se fi răzgândit. Mă aștept ca mulți să se fi lămurit că a fost o eroare votul dat pentru Dominic Fritz”, a mai precizat fostul edil al Timișoarei.

Fostul primar al municipiului Timișoara, Nicolae Robu | Sursa foto: Mediafax

„Timișoara a stagnat, e mizerie în oraș” / „Mă doare sufletul să văd ce i s-a întâmplat”

„Mă doare sufletul să văd ce i s-a întâmplat orașului pentru care eu mi-am pus la bătaie totul, în cei opt ani cât am fost primar. Și nu am muncit degeaba, pentru că se pot vedea rezultatele. Sunt peste 300 de realizări semnificative. Am prezentat un raport foarte clar, în care totul este verificabil, punct cu punct.

Timișoara a stagnat, e mizerie în orașul nostru, care era faimos mai ales pentru parcuri. Au ajuns de izbeliște, buruieni peste tot. Mai mult, zeci de mii de afaceri au fost distruse prin politica dusă de administrația locală. Taxarea locală a fost triplată față de cum era pe vremea mea.

Aveam proiectul podului peste Bega, în 2022 ar fi trebuit să fie finalizat. Astăzi, nu e gata niciunul. Stadionul Eroii Timișoarei trebuia finalizat în 2022, probabil că se va întâmpla abia în 2027.

Jumătate din fondurile europene moștenite au fost pierdute. Au abandonat proiecte în valoare de 570 de milioane de euro. Niciun alt oraș din România, cu excepția Bucureștiului, nu a avut proiecte de o asemenea valoare”, a explicat Nicolae Robu pentru Gândul.

Fostul primar al municipiului Timișoara, Nicolae Robu | Sursa foto: Mediafax

Ce rezultate a obținut până acum Nicolae Robu la alegerile pentru Primăria Timișoarei

Nicolae Robu, de profesie inginer, acum în vârstă de 71 de ani, a candidat de patru ori pentru funcția de primar al municipiului Timișoara.

În 2012 și 2016 a reușit să obțină mandatul, în vreme ce, în 2020 și 2024, a fost nevoit să își recunoască înfrângerea în fața lui Dominic Fritz.

Iată rezultatele pe care le-a obținut la fiecare scrutin:

  • 2012, candidat USL: 55.422 de voturi (49,76%);
  • 2016, candidat PNL: 41.531 de voturi (52,90%);
  • 2020, candidat PNL: 27.596 de voturi (29,87%);
  • 2024: candidat PSD-PNL: 40.264 de voturi (37,70%).

Data alegerilor parțiale pentru Primăria Municipiului Timișoara nu a fost încă stabilită de Guvernul României, condus de Luca Niculescu.

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