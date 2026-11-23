AUR a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care propune ca anul 2027 să fie declarat „Anul România în Uniunea Europeană – bilanț și perspective la 20 de ani de la aderare”. Proiectul, inițiat de senatorul AUR Daniela Ștefănescu, urmărește marcarea celor două decenii de la intrarea României în Uniunea Europeană printr-un amplu proces de analiză, informare și dezbatere publică asupra evoluției țării noastre în cadrul european.

„Inițiatorul proiectului legislativ, senatorul AUR Daniela Ștefănescu, propune ca anul 2027 să fie dedicat unei evaluări sincere a celor 20 de ani de apartenență a României la Uniunea Europeană, pentru a analiza ce a câștigat țara noastră, ce oportunități a valorificat și unde a ratat șansa de a se dezvolta. Aceasta susține că bilanțul parcursului european trebuie să pornească de la realitățile cu care se confruntă românii, de la infrastructura insuficientă din mediul rural și dificultățile fermierilor și întreprinderilor românești, până la plecarea tinerilor din țară și decalajele economice față de celelalte state europene”, transmite AUR într-un comunicat oficial.

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„Pentru mine, acest bilanț trebuie să pornească de la o Românie concretă: de la sate care încă nu au infrastructura adecvată, de la fermieri români care au nevoie de condiții echitabile, de la întreprinderi românești care trebuie încă să poată concura echitabil, de la tineri care pleacă din țară și de la comunități care încă așteaptă dezvoltarea promisă.

Trebuie să urmărim rezultate măsurabile: cât am atras din fondurile europene, cât am investit, câte proiecte am dus la capăt, câte locuri de muncă am creat sau cum au evoluat agricultura și industria românească, cât au crescut veniturile și nivelul de trai și, mai ales, dacă am redus decalajele dintre România și celelalte state europene”, a spus senatorul AUR, Daniela Ștefănescu.

Potrivit proiectului, Secretariatul General al Guvernului va coordona activitățile organizate la nivelul administrației publice centrale și va avea obligația de a elabora și publica, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, programul acestora.

De asemenea, până la 31 martie 2028, instituția va publica un raport privind activitățile desfășurate.