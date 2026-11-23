Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a fost distinsă cu Premiul „Femei pentru Pace și Securitate” 2026, acordat de Adunarea Parlamentară a NATO, în cadrul reuniunii desfășurate la Berlin. Distincția i-a fost oferită în semn de recunoaștere a contribuției la promovarea păcii și securității.

„Îl accept cu recunoștință, în numele numeroșilor oameni care au muncit pentru ca Republica Moldova să rămână în siguranță și liberă”, a spus Maia Sandu.

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În discursul susținut cu acest prilej, Maia Sandu a avertizat că Rusia testează zilnic limitele securității europene și că statele nu se mai confruntă doar cu ceea ce este numit război hibrid. „Când ezităm de teama escaladării, Moscova vede reținerea noastră ca pe o invitație de a merge mai departe”, a precizat șefa statului.

Ea a subliniat că instituțiile de securitate colaborează pentru a identifica tiparele operațiunilor, a urmări rețelele implicate și a stabili responsabilitatea. Maia Sandu a evidențiat importanța transparenței și a informării publicului despre autorii și modul de desfășurare a acestor operațiuni, calificând transparența drept o formă de apărare.

Premiul „Women for Peace and Security” este acordat de Adunarea Parlamentară a NATO femeilor care au contribuții remarcabile la promovarea păcii, securității și apărării, la nivel național și internațional. Distincția recompensează leadershipul în situații de criză, consolidarea rezilienței societății și instituțiilor statului, promovarea egalității de gen în procesul decizional, precum și implicarea în protecția femeilor și integrarea perspectivelor acestora în eforturile de pace și reconstrucție.

Maia Sandu avertizează asupra războiului cognitiv al Rusiei împotriva Europei

Într-un discurs susţinut la Adunarea Parlamentară a NATO, desfăşurată la Berlin, lidera de la Chişinău a atras atenţia că scrutinurile electorale din mai multe ţări europene ar putea fi influenţate de campanii prin care Moscova încearcă să modeleze percepţiile şi deciziile alegătorilor.

Președintele Republicii Moldova a avertizat că Rusia duce două războaie care se susţin reciproc: unul convenţional, împotriva Ucrainei, şi unul cognitiv, împotriva democraţiilor europene şi a statelor Alianței Nord-Atlantice.

„Vreau să lansez un avertisment către toate ţările care se pregătesc pentru alegeri. Alegerile sunt momentul în care oamenii îşi transformă convingerile, fricile şi percepţiile în decizii. Şi este posibil ca Rusia să le modeleze de mulţi ani”, a susţinut Maia Sandu, în discursul rostit la Adunarea Parlamentară a NATO, potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova.

Sursa foto: Facebook / Președinția Republicii Moldova