Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă alături de Mark Rutte, că respingerea propunerii de aderare a Ucrainei la NATO în cadrul summitului de la București din 2008 a fost o „greșeală” care, dacă ar fi fost evitată, ar fi putut evita actualul război.

„Cu toții vedem astăzi, cel puțin în retrospectivă, ce greșeală a fost să nu se dea curs propunerii americane de la summitul NATO din 2008 de la București de a admite Ucraina în NATO. Dacă ar fi devenit membră NATO, acest război ar fi putut fi probabil prevenit”, a spus Merz.

De asemenea, Merz a susținut sugestia președintelui francez Macron potrivit căreia este momentul oportun pentru aderarea Ucrainei la NATO acum, afirmând că demersul este „logic și coerent” în contextul unor eventuale discuții de pace.

„Acest lucru corespunde garanțiilor de securitate de care are nevoie Ucraina, iar noi dorim să îi oferim Ucrainei aceste garanții după încheierea războiului. Aceste garanții ar trebui să fie similare cu cele prevăzute la Articolul 5; așadar, garanțiile de securitate sunt destul de apropiate de o aderare la NATO. Nu îmi pot imagina un viitor pentru Ucraina fără astfel de garanții de securitate, de care țara are nevoie urgentă”, a declarat cancelarul german.

La summitul NATO din 2008, organizat la Palatul Parlamentului din București, președintele american de atunci, George W. Bush, a susținut acordarea Planului de Acțiune pentru Aderare (MAP) pentru Ucraina și Georgia. Propunerea a fost însă blocată în principal de Germania (condusă la acel moment de Angela Merkel) și Franța (condusă de Nicolas Sarkozy). În schimb, Alianța s-a limitat la o promisiune vagă ca cele două state să devină membre la un moment dat în viitor.

Declarația de astăzi a lui Merz reprezintă o distanțare clară față de politica fostului cancelar Angela Merkel. Chiar în septembrie 2026, cu ocazia lansării volumului său de memorii la București, Merkel și-a apărat din nou decizia din 2008 și a susținut că nu are remușcări, iar o ofertă fermă de aderare ar fi fost percepută de Vladimir Putin drept o provocare directă.

Când a fost întrebată de Emil Hurezeanu despre declarația președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, după tragedia de la Bucea din 2022, Angela Merkel a precizat că, deși i-a părut rău pentru suferințele oamenilor, consideră și în prezent că decizia pe care a luat-o la reuniunea NATO de la București, din 2008, a fost cea corectă. În 2022, după tragedia de la Bucea, Zelenski i-a invitat pe Angela Merkel și pe fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, să vadă la ce a dus decizia de la summitul NATO de la București.