Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a transmis un mesaj după decizia Curții de Apel București de a înlocui arestul preventiv al soțului său cu arestul la domiciliu. Aceasta le-a mulțumit avocaților care au fost alături de familie în această perioadă dificilă, dar și lui Călin Georgescu, despre care a vorbit în termeni emoționanți.

După aproape două luni petrecute în arest preventiv, Călin Georgescu poate reveni acasă, în urma hotărârii definitive pronunțate luni, 23 noiembrie 2026, de Curtea de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut decizia de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu.

În acest context, Cristela Georgescu a transmis un mesaj.

„Mulțumesc avocaților noștri devotați, care au rezistat acestui val uriaș de atacuri asupra lor, și îi mulțumesc lui Călin, care ne-a arătat tuturor ce înseamnă bucuria din suferință, credința, simplitatea nădejdii și puterea rugăciunii”, a transmis Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu le-a mulțumit în mod special și avocaților, subliniind devotamentul acestora în fața presiunilor și atacurilor la care, potrivit declarației sale, au fost supuși.

În mesajele publice transmise în ultimele săptămâni, soția fostului candidat a vorbit în repetate rânduri despre suferința familiei, despre dorul copiilor de tatăl lor și despre sprijinul primit din partea celor care le-au rămas alături.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu

Decizia de luni, 23 noiembrie, pune capăt perioadei de arest preventiv începute la 29 septembrie 2026, însă nu înseamnă încetarea măsurilor preventive sau încheierea procesului penal.

Călin Georgescu rămâne sub măsura arestului la domiciliu, fiind obligat să respecte restricțiile stabilite de instanță, inclusiv supravegherea electronică.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.