O rețea de falsificatori și funcționari publici a transformat procedura României de redobândire a cetățeniei într-o poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru persoane apropiate Kremlinului. O investigație jurnalistică internațională coordonată de Kyiv Independent a dezvăluit cum cetățeni ruși cu legături cu industria militară a Rusiei, anturajul liderului cecen Ramzan Kadîrov sau grupări de crimă organizată au reușit să obțină pașapoarte românești autentice folosind o metodă foarte simplă: s-au dat drept cetățeni ucraineni și au depus acte de stare civilă falsificate.

Cum a funcționat schema

În ultimii ani, sute de străini, mulți dintre ei ruși, au exploatat legislația românească privind redobândirea cetățeniei de către descendenții foștilor cetățeni români din teritoriile anexate de Uniunea Sovietică în 1940 (Republica Moldova și părți din Ucraina). Dacă o persoană își poate dovedi legătura familială cu fostele teritorii românești anexate de URSS, are dreptul la un certificat de cetățenie românească.

Prin urmare, mulți ruși au obținut pașapoarte românești prin certificate de cetățenie falsificate. Un pașaport românesc vine la pachet cu dreptul de a trăi, munci și călători fără viză în Uniunea Europeană și în multe state din afara acesteia.

În loc să urmeze procedura legală la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), care durează ani de zile și include verificări de securitate și de cazier judiciar, solicitanții de pașapoarte românești au folosit certificate de cetățenie română direct falsificate, pretins emise de consulatele sau ambasadele din Chișinău, Istanbul, Bratislava, Baku sau Sankt Petersburg.

După invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, autoritățile din România au înăsprit controalele pentru cetățenii ruși și au verificat eventualele legături ale acestora cu persoane aflate sub sancțiunile internaționale. Pentru a ocoli aceste filtre, cel puțin opt cetățeni ruși cercetați în ancheta demarată de autorități s-au prezentat la ghișeele din România exclusiv cu pașapoarte și buletine ucrainene ca să ascundă faptul că sunt cetățeni ruși.

Pe baza certificatelor de cetățenie falsificate, a actelor ucrainene și a unor traduceri legalizate (în toate cele opt cazuri fiind implicat același notar din Chișinău), funcționari de la Primăria Sectorului 6 din București au transcris certificatele de naștere în registrele românești. Prin urmare, cu un CNP și un certificat de naștere autentic, beneficiarii și-au făcut domiciliu fictiv și au obținut buletine și pașapoarte românești.

Potrivit unui avocat român, citat de Le Monde, un astfel de „pachet” costa între 50.000 și 70.000 de euro de persoană, fiind promovat inclusiv prin agenții de migrație pe rețelele sociale din Rusia.

Cine sunt beneficiarii identificați

Jurnaliștii au analizat 55 de dosare civile din instanțele românești dintr-un total de peste 800 de procese de anulare a actelor false și au descoperit că în peste 30 de cazuri beneficiarii au fost cetățeni ruși.

Printre numele relevante identificate se numără:

Mairbek Abdulazizov: membru al unui clan influent din anturajul liderului cecen Ramzan Kadîrov și consilier la Fondul Regional de Asigurări de Sănătate din Cecenia. Acesta a depus acte ucrainene cu o adresă din Kiev (care în realitate este un teren viran) și un certificat de cetățenie fals ce conținea date contradictorii;

Dmitrii Rudenko: fost director al companiei de stat ruse Tekhnolog, care produce explozibili pentru muniția tancurilor și a rachetelor. Deși a fost sancționat de Ucraina în anul 2023 și de UE în octombrie 2026, acesta a aplicat pentru acte românești prezentându-se drept ucrainean, cu o adresă ce aparținea unei universități din Kiev;

Nurutdin Dadaev: cetățean rus din Daghestan, inclus pe lista de sancțiuni a Ucrainei în 2021 pentru legături cu crima organizată și listat anterior chiar de autoritățile ruse ca având asocieri cu terorismul și extremismul;

Beslan Magomadov: fost director regional la operatorul telecom VimpelCom;

Shamil Musaev: om de afaceri din Daghestan, care a confirmat jurnaliștilor că a călătorit deja în România, Spania și Franța cu pașaportul românesc.

Reacția autorităților din România

Pe rolul instanțelor din România se află peste 800 de procese civile pentru anularea actelor obținute prin fraudă și, în paralel, Parchetul General a deschis dosare penale împotriva rețelelor de intermediari și a funcționarilor complici. În luna octombrie, procurorii au trimis în judecată 16 cetățeni ruși pentru uz de fals și complicitate la fals, iar poliția a anulat peste 1.700 de cărți de identitate emise pe bază de domicilii fictive.

Cu toate acestea, o vulnerabilitate majoră rămâne faptul că anularea în instanță a certificatului de naștere românesc nu duce automat și instantaneu la invalidarea cărții de identitate sau a pașaportului emise anterior, iar celelalte state membre UE nu sunt notificate automat, ceea ce permite folosirea acestor documente în continuare pentru călătorii sau deschiderea de conturi bancare în Europa.