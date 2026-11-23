Într-o răsturnare de situație la vârful industriei globale de tehnologie, Nvidia a anunțat luni revenirea, cu efect imediat, a lui Jensen Huang în funcția de CEO al companiei, la mai puțin de două săptămâni de la demisia acestuia în urma unui scandal cu implicații de securitate națională. Printr-un mesaj postat pe pagina de socializare Truth Social, Donald Trump a susținut decizia Consiliului de Administrație și a garantat că revenirea acestuia în fruntea companiei nu reprezintă un risc pentru securitatea Statelor Unite deoarece Huang este „un mare patriot și o comoară națională”.

Anunțul Nvidia a venit după intervenția directă din partea Casei Albe, la mai puțin de două săptămâni după ce Huang a demisionat. Cu doar câteva ore înainte de anunțul oficial al companiei, Trump a făcut presiuni publice pentru readucerea lui Huang în fruntea Nvidia printr-un mesaj pe Truth Social prin care își exprima speranța că board-ul companiei să îl angajeze pe vechiul CEO deoarece ar fi „cel mai bun lucru pentru companie și, de asemenea, pentru SUA”.

După ce decizia s-a concretizat, președintele american a transmis, tot pe Truth Social, că țara sa are nevoie de conducerea lui Huang pentru a asigura prosperitatea economiei americane. Trump a pus greutatea Casei Albe în spatele acestei reveniri controversate și a afirmat că guvernul SUA „nu are niciun motiv să creadă că întoarcerea lui Jensen la Nvidia prezintă vreun risc la adresa securității naționale”. De asemenea, consiliul de administrație al Nvidia a confirmat că decizia a fost luată după consultări cu oficiali de rang înalt din guvernul american.

Președintele SUA a precizat că procurorul general Todd Blanche a stabilit că Huang nu a încălcat nicio lege și că nu există dovezi ale vreunei conduite ilegale din partea sa. Totuși, Trump a îndemnat compania să își continue verificările interne privind respectarea controalelor americane la export.

Cu câteva minute înainte ca Nvidia să emită comunicatul oficial, Trump a declarat pentru CBS News că Huang „s-a întors acolo unde îi este locul”. Anterior, întrebat dacă are încredere în rapoartele serviciilor de informații potrivit cărora femeia cu care Huang avusese o relație ar fi fost un agent chinez, Trump a răspuns sceptic: „Nu știu dacă este spion”.

Imediat după pronunțarea deciziei, Donald Trump a salutat decizia Consiliului de Administrație al companiei. Într-o postare pe Truth Social, președintele american a spus că Nvidia a luat „decizia corectă și adecvată”.

„Consiliul de administrație al NVIDIA a luat decizia corectă și adecvată de a-l readuce pe Jensen Huang în funcția de CEO. Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la NVIDIA pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane. Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen la NVIDIA prezintă vreun risc pentru securitatea națională. Procurorul general al Statelor Unite a confirmat că guvernul SUA nu deține dovezi că acesta s-ar fi angajat în vreun comportament ilegal. La nivel personal, am ajuns să-l cunosc pe Jensen și este un Mare Patriot și o Comoară Națională. Separat, NVIDIA ar trebui să continue investigația internă amănunțită privind respectarea de către companie a controalelor la export din SUA pentru a se asigura că își îndeplinește obligațiile legale și datoria patriotică de a proteja securitatea națională a SUA. Felicitări lui Jensen, Consiliului de administrație NVIDIA, poporului Statelor Unite – și, într-adevăr, întregii lumi!”, a scris Trump pe Truth Social.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după dezvăluirile publicate de The New York Times despre relația sa cu o femeie de afaceri din China suspectată de legături cu agențiile de spionaj de la Beijing, precum și despre o altă relație cu o subordonată directă din cadrul Nvidia. Deși săptămâna trecută conducerea interimară excludea revenirea sa, consiliul de administrație a votat în unanimitate repunerea lui în funcțiile de CEO, președinte și membru al board-ului, declarându-se mulțumit de sinceritatea și capacitatea sa de a conduce compania.

După ce compania pierduse aproape jumătate din valoarea de piață de la începutul lunii octombrie pe fondul scandalului, anunțul revenirii lui Huang, dublat de sprijinul administrației Trump, a dus la o creștere fulminantă a acțiunilor Nvidia cu aproximativ 30% la deschiderea pieței.