Europarlamentarul Diana Șoșoacă, președintele Partidului S.O.S. România, a reacționat luni, 23 noiembrie, după decizia instanței de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Deși a subliniat că între ea și fostul candidat la alegerile prezidențiale există diferențe politice fundamentale, Șoșoacă a salutat hotărârea judecătorilor și a amintit că și-a exprimat disponibilitatea de a-i asigura apărarea juridică.

Într-un comunicat de presă transmis luni, Diana Șoșoacă a susținut că decizia instanței reprezintă un semnal pozitiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și a prezumției de nevinovăție.

„Salut decizia de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Indiferent de divergențele politice majore care ne despart, mă bucur să văd că principiul libertății individuale și prezumția de nevinovăție prevalează în fața măsurilor extreme”, a transmis europarlamentarul.

Lidera S.O.S. România a susținut, totodată, că mesajele sale publice împotriva a ceea ce consideră a fi abuzuri ale sistemului judiciar au fost înțelese de magistrați.

„Mă bucur că instanțele au înțeles mesajul meu și al Partidului S.O.S România: «ÎNCETAREA JUSTIȚIEI ABUZIVE ȘI LA COMANDĂ POLITICĂ». JUDECAȚI-L ÎN LIBERTATE! APLICAȚI PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE!”, a afirmat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă: „Eu nu sunt avocatul simpatiilor politice, sunt avocatul legii și al dreptății”

În comunicatul său, europarlamentarul a insistat asupra faptului că poziția sa nu reprezintă o apropiere politică de Călin Georgescu, ale cărui declarații și acțiuni le-a criticat în repetate rânduri.

„Poziția mea față de Călin Georgescu o știe o țară întreagă. Ne despart diferențe politice fundamentale, i-am taxat public declarațiile și acțiunile și nu m-am ascuns niciodată după deget. Dar una este lupta politică și cu totul altceva este să calci în picioare Constituția și drepturile fundamentale ale unui om”, a declarat Șoșoacă.

Aceasta a amintit că a contestat public măsura arestării preventive și că s-a oferit să îl reprezinte juridic pe fostul candidat la Președinție.

„Eu nu sunt avocatul simpatiilor politice, sunt avocatul legii și al dreptății. De aceea am ieșit public și am contestat abuzul arestării preventive și mi-am arătat disponibilitatea să îi asigur apărarea juridică”, a precizat europarlamentarul.

Șoșoacă a explicat că demersul său este motivat de apărarea unor principii juridice, nu de susținerea ideilor politice promovate de Georgescu.

„Nu pentru că i-aș împărtăși ideile, ci pentru că prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare sunt sfinte pentru orice cetățean român, indiferent cum îl cheamă”, a adăugat aceasta.

„Nu trebuie să fii fanul unui om ca să îi aperi drepturile”

Președintele S.O.S. România a criticat ceea ce consideră a fi folosirea măsurilor judiciare în scopuri politice, insistând că orice persoană trebuie să beneficieze de un proces echitabil.

„Nu trebuie să fii fanul unui om ca să îi aperi drepturile atunci când sistemul încearcă să îl strivească! Justiția adevărată se face exclusiv pe bază de probe clare, nu pe presiuni publice, nu pe execuții televizate și nu pe antipatii politice”, a susținut Diana Șoșoacă.

Totodată, aceasta a subliniat că va continua să critice acțiunile lui Călin Georgescu atunci când le va considera greșite, dar că nu va accepta, în opinia sa, încălcarea garanțiilor constituționale pe fondul unor rivalități politice.

„Nu voi accepta niciodată ca adversitatea politică să fie folosită ca armă pentru a anula garanțiile constituționale ale vreunui român, indiferent cum îl cheamă”, a transmis europarlamentarul.

În încheierea comunicatului, Diana Șoșoacă a afirmat că va continua să militeze pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.

„Rămân pe baricade, cu legea și Constituția în mână, pentru că într-o țară în care drepturile unui om sunt călcate în picioare, niciun român nu mai este în siguranță!”, a conchis lidera S.O.S. România.